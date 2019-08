Anticipazioni “Tempesta d’Amore”, puntate dal 19 al 25 agosto 2019: Tina si sta innamorando di Ragnar

Le puntate della telenovela “Tempesta d’Amore” sono trasmesse su Rete 4, tutti i giorni a partire dalle ore 19,50. Leggiamo cosa accadrà ai protagonisti durante le puntate che saranno messe in onda dal 19 al 25 agosto 2019. Annabelle è molto cambiata dopo la confessione che sua madre le ha fatto prima di morire, e anche a causa della morte di Xenia, e per questo motivo Werner le sta vicino e non la abbandona.

Joschua crede che Henry abbia delle cattive intenzioni con Denise. Ragnar si sente molto attratto da Tina, tuttavia lei non cede a causa del suo atteggiamento in passato. Jessica non rivela a nessuno il segreto di Annabelle, che gli è stato confessato mentre quest’ultima era ubriaca. Christoph fa di tutto per sedurre Eva, mentre Michael è molto preoccupato per suo figlio.

Annabelle chiede un favore a Jessica per non farsi rovinare la vita dal suo difficile segreto e le chiede di progettare qualcosa insieme. Fabien è nei guai e Valentina tenta in tutti i modi di aiutarlo e sostenerlo. Tina si accorge che i sentimenti che Ragnar prova per lei sono sinceri, ma Henry scopre che Ragnar sta mentendo su qualcosa, e obbliga l’uomo a parlarne con Tina.

Joschua si sente molto confuso, perché sente di amare molto Denise, prova dei sentimenti molto forti per lei, ma allo stesso tempo non vuole rinunciare a Annabelle. Denise invece inizia a provare dei sentimenti diversi per Henry, lo ritiene soltanto un buon amico. Robert ascolta per caso una conversazione tra Eva e Christoph e di conseguenza chiede a sua moglie se tra loro due c’è qualcosa.

Alfons riesce a uscire dai guai che aveva, ma la sua notizia viene pubblicata sui giornali locali. Jessica fa da baby-sitter a Felicitas ma compie un errore che potrebbe far scoprire la verità di fronte a Michael e a Natascha. Tina e Romy stanno per essere sfrattate dal loro appartamento ma non si arrendono tanto facilmente.