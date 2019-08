Anticipazioni “Tempesta d’Amore” dal 12 al 18 agosto 2019: Denise riceverà una meravigliosa dichiarazione d’amore

La telenovela tedesca “Tempesta d’Amore” tratta di amori, tradimenti e passioni, ma anche di intrighi e il tutto si svolge in un albergo sulle Alpi e le sue puntate le possiamo seguire tutti i giorni su Rete 4, a partire dalle ore 19,50. Di seguito le anticipazioni settimanali le cui puntate saranno trasmesse da lunedì 12 a domenica 18 agosto 2019.

Annabelle ha timore che il suo segreto venga scoperto, infatti, se ciò accadrebbe perderebbe tutti i suoi privilegi nell’albergo Furstenhof. Quindi decide di raggirare con un espediente sia suo padre che il suo fidanzato. Tra Henry, il veterinario, e Denise c’è molto feeling, e lui sente per lei una interesse particolare.

Joshua per errore rompe il vaso della nonna di Romy, a cui era molto legata. Paul vuole aiutare Joshua, e trova un modo per sostituirlo. I due vogliono comprare un vaso uguale a quello rotto, ma è talmente difficile trovarne uno così. Natascha e André mettono duramente alla prova Tina, che negli ultimi tempi è molto affaticata, complicandogli ancora di più la sua situazione. Natascha decide di farsi leggere le carte, consulta i tarocchi, e il responso è che dovrà affrontare una perdita, ma non le specificano se sarà affettiva oppure economica. Natascha distrutta va a confidare il suo segreto a Padre Rimpel.

Henry è contento di diventare il nuovo veterinario Furstenhof, e Denise è felice per lui, con il quale sente di avere molte cose in comune. Christoph scopre che Xenia gli ha nascosto un segreto per tanti anni, vuole saperne di più, vuole scoprirlo, ma non sa da dove iniziare. In seguito, Tina incontra una persona legata al suo passato, lui è Ragnar Sigurdson, un suo ex compagno di scuola. Il giovane prendeva in giro gli altri compagni di classe che non erano ricchi come lui. Tina decide di vendicarsi nel momento in cui si accorge che lui si sente attratto da lei.

Jessica si sente totalmente innamorata di Paul. Denise e Henry decidono di trascorrere una giornata insieme e il nuovo veterinario è pronto a tutto per conquistarle il cuore. Michael e Natascha, dopo un lungo ragionamento, accettano che Jessica si occupi di Felicitas. Henry trova riparo presso i Sonnbichler. Denise si sente affascinata da Henry e pensa che sia pronta a dimenticare Joschua. Il giovane Joschua Winter la sorprenderà all’improvviso, facendo una dichiarazione d’amore meravigliosa e impressionante a Denise.

La giovane Saalfeld non sa a questo punto che decisione prendere. Fabien scappa di casa e Valentina riesce subito a ritrovarlo. Lui però non è disposto a ritornare, sta soffrendo molto. A Tina arriva lo sfratto, e la ragazza si sente rovinata. Werner cerca in tutti i modi di aiutare Annabelle, tartassata da terribili incubi, specialmente di notte. Le sembra di perdere la ragione. Jessica trova un piano per aiutarla. Eva torna prima dalla Romania e, dopo aver incontrato Christoph, inizia ad avere un terribile sospetto. Tina non si accorge che Ragnar è innamorato perdutamente di lei e che vorrebbe uscire con lei. A causa della depressione, Annabelle inizia a bere alcool esageratamente, e confessa il suo terribile segreto a Jessica che resta incredula.