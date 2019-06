Anticipazioni tedesche “Tempesta d’Amore”: la perfida idea di Annabelle

La telenovela tedesca “Tempesta d’Amore” riscuote molto successo, e le puntate si possono seguire sul canale televisivo Rete 4, tutti i giorni alle ore 19,50. Le vicende si fondano su amori, passioni, tradimenti e intrighi e il tutto si svolge in un albergo situato sulle Alpi. Leggiamo e scopriamo cosa ci svelano le anticipazioni tedesche di Sturm der Liebe! Annabelle si sente felice e gioisce per il riavvicinamento di Joschua.

In seguito, Annabelle ascolta una conversazione tra lui e Denise e capisce che Joschua non ha intenzioni serie con lei, le ha raccontato soltanto delle bugie. Un’idea perfida nasce, perciò, in lei. Robert viene a sapere che Eva sta per partire per l’Italia. Con molta sensazione di rimorso, spera in cuor suo che Eva lo perdoni e torni al più presto con lui. Tuttavia, Robert non è l’unico uomo che desidera, e aspetta un cenno da Eva, c’è anche Christoph.

Natascha cerca in tutti i modi di ingrassare per il suo ruolo, e Michael la tiene sotto stretto controllo medico ma non tutto va come avevano creduto. Gli impedimenti di André sembrano riuscire e Ragnar si comporta proprio come lui si aspetta. In seguito, un incidente distrugge i piani dello Chef. Henry vuole distrarre Denise, ma i suoi pensieri continuano a incentrarsi attorno ad Annabelle, si sente in pensiero per lei.

In seguito, Henry trova Annabelle in una situazione difficile. In questa circostanza Henry non sa se riferirlo alla donna, oppure se tacere per egoismo. Valentina ribatte allibita mentre sente le parole provocatorie che Robert ha rivolto contro Eva. Werner vuole intervenire, ma Valentina gli ricorda la promessa di suo padre di salvaguardare e proteggere la sua famiglia.

La sfortuna di André non sembra finire e anche Bela viene perseguita dalla sfortuna. Entrambi stanno subendo la “Maledizione degli Elfi”. Tuttavia, André vuole proseguire nel suo piano contro Ragnar. Michael ostacola il piano di Natasha per ingrassare. Natascha, però, si fissa con ostinazione, perché secondo lei la possibilità di un ruolo come quello che gli è stato proposto non arriverà una seconda volta.