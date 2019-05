Anticipazioni spagnole “Una Vita”: Victoriano tenta di abusare di Cinta ma Emilio la salva

Le puntate della soap opera spagnola “Una Vita” sono trasmesse dal lunedì alla domenica su Canale 5 nella fascia pomeridiana, mentre il martedì su Rete 4 è trasmessa la maxi puntata dalle ore 21,25. Le anticipazioni spagnole “Una Vita” ci annunciano emozionanti e sconvolgenti novità. Leggiamole! Ad Acacias i vicini sono sorpresi di vedere la differenza di età tra Genoveva e Alfredo Bryce, che si presentano ufficialmente nella società del quartiere spagnolo.

Alfredo e Genoveva iniziano la loro vita da sposati con uno strano comportamento di distanza tra loro e parlando di un misterioso patto che avrebbero fatto. Emilio aggredisce Victoriano quando scopre di aver tentato di abusare di Cinta. La giovane donna mostra tutta la sua dignità dicendo che non aveva bisogno della sua protezione. Emilio decide di dichiararle il suo amore. Victoriano decide di denunciare il giovane che finisce in prigione.

Emilio chiede a Cinta di non dire nulla di quello che è successo, e di prendersi cura di suo padre, sperando e credendo che presto uscirà dalla prigione perché la verità sulla sua innocenza si saprà al più presto. Intanto, Marcelina aiuta Servando a trasportare un tubo, ma la donna riceverà un tremendo colpo alla testa accidentalmente. In seguito a questo incidente, inizia a comportarsi in modo strano.

Tutti ad Acacias sono felici dell’arrivo di Bryce, un uomo dedito agli affari, religioso, molto gentile e, naturalmente, molto ricco. Eppure tutti si chiedono perché Genoveva l’ha sposato. Jacinto dice a Servando che Marcelina si comporta in modo strano. Inoltre, ha tolto tutti i crocefissi che possedeva a casa e ora si dedica a fare sermoni anticlericali. Bellita, nel frattempo, costringe la figlia a non uscire da casa e le dice che Arantxa sarà la sua governante.

Tutti gli sforzi di Arantxa sono perduti perché la giovane donna riesce solo a pensare a Emilio. Genoveva è sotto pressione da Alfredo, suo marito, perché devono raggiungere e completare il loro accordo. In seguito, organizzano una festa per conoscere i vicini e rafforzare i legami. Felipe indaga sul nuovo matrimonio e chiede a Genoveva di parlargli di Cristobal poiché sospetta che questo sia un matrimonio di convenienza. Infine, Emilio esce dalla prigione ed è accolto nel vicinato come un vero eroe.