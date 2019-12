Anticipazioni spagnole “Una Vita”: Ursula minaccia Genoveva con un coltello

Gli spoiler spagnoli della telenovela “Una Vita” ci svelano importanti novità. La soap opera, scritta da Aurora Guerra, è trasmessa su Canale 5, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14,10. Scopriamo cosa ci anticipano le puntate spagnole “Una Vita”. Rosina e Liberto tornano dal matrimonio di Susana felici e con l’intenzione di frequentare la nipote di Armando che sta per arrivare dalla città. Marcia ha una crisi respiratoria in strada dopo aver visto Felipe e Genoveva scambiarsi un bacio. Agustina e Cesareo la aiutano portandola alla pensione, anche se la donna vuole morire. Nel frattempo, Felipe e Genoveva fanno l’amore.

Bellita accusa Jose di adulterio, così quest’ultimo finisce per confessare di lavorare ad un’opera teatrale. Rosina e Liberto accolgono Maite Zaldua, nipote di Armando. Maite è un’artista, parigina e una ragazza moderna che farà molto parlare di sé ad Acacias. Abiterà in un appartamento di proprietà di Liberto, dove predisporrà anche una galleria d’arte. Ursula sta sognando Cayetana e chiede a Fabiana se è ancora viva. Genoveva decide di svegliare Ursula dal sogno che sta facendo e si rende conto che la cameriera sta molto più male di quanto immaginasse.

Jose giunge a casa con grandi notizie, è finalmente riuscito a ottenere il ruolo principale della commedia. Alla fine, Bellita, decide di andare a trovare Margarita senza che la sua famiglia sappia nulla, tuttavia, quest’ultima la butta fuori di casa e la incolpa della sua sventura. Maite, la nipote di Armando, sta per ricevere le sue opere da Parigi, e fa un invito a tutti i vicini di visitare il suo studio. Genoveva proverà a buttare Ursula fuori di casa, ma all’improvviso la donna diventa violenta. La situazione sarà gestita da Felipe, che arriva in quel momento e le separa.

Mentre Marcia scopre che Santiago sta preparando una sorpresa, Genoveva la aggredisce e la accusa di aver ferito Felipe. Durante un pomeriggio al ristorante Maite e Camino s’incontrano. Santiago vuole fare una sorpresa a Marcia. Per fare questo, si avvale dell’aiuto di Emilio e Cesareo. La sorpresa è dedicarle una serenata. Felipe, che scopre la sorpresa di Santiago, si arrabbia e Genoveva decide di organizzare un incontro con i vicini con l’intenzione di rendere pubblico il suo rapporto con Felipe.

La proposta di Maite per impartire lezioni di disegno a Camino non piace a sua madre. Felipe sta per annunciare il suo legame con Genoveva, quando all’improvvisa entra Ursula delirante. Felipe confessa il suo amore per Genoveva e annuncia che lo renderà presto pubblico. Genoveva licenzia Ursula dal lavoro e lei estrae un coltello, puntandoglielo alla gola.