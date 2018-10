Anticipazioni spagnole "Una Vita": Ursula e Telmo avvertono Lucia delle intenzioni malvagie di Samuel Alday

La telenovela Una Vita che giunge dalla Spagna ha rafforzato il suo successo televisivo anche in Italia. La soap opera scritta da Aurora Guerra, infatti, è molto amata e seguita anche dai fans italiani. Le puntate inedite di Una Vita sono trasmesse, si possono seguire sulla rete ammiraglia del gruppo Mediaset, Canale 5, dal lunedì al sabato, alle ore 14,10 circa. Le repliche della telenovela, invece, possono essere viste sul canale del digitale terrestre La5, alle ore 11,10.

Dalla Spagna, invece, ci giungono le anticipazioni di puntate ancora inedite in Italia, perché c’è una sequenza temporale in avanti. Leggiamo cosa sta accadendo dunque negli episodi spagnoli Una Vita. Telmo cerca di convincere il creditore a dichiarare la verità e quindi cerca di impedire a Lucia di avvicinarsi a Samuel.

Jimeno minaccia di morte Telmo nel caso in cui lui sveli il suo segreto, che ha rivelato nella confessione. Jimeno in sostanza vuole riprendersi il denaro dato a Samuel, e Lucia sarà colei che concederà il denaro a Samuel Alday, perché è innamorata di quest’ultimo. Ursula che si accorge di tutto, avverte Lucia delle intenzioni malvagie di Samuel, ma lei non le crede, e finisce la conversazione con la donna, piena di dubbi.

Intanto nel quartiere Acacias 38 Rosina scopre che Higinio pratica illecitamente delle pratiche di medicina ed è un giocatore incallito. Ramon Palacios, invece, scopre che suo figlio Antonito intasca soldi da un poligrafo, per Ramon è un dispiacere, un atteggiamento da ammonire, e Cesareo si schiera dalla parte di Ramon su questa situazione.

Samuel Alday riceve la conferma della nullità del suo matrimonio con Blanca, la figlia di Ursula, e chiede a Lucia di consentirgli di corteggiarla formalmente. Nel quartiere Acacias sono diventate sempre più comuni lo scambio d’idee tra i vicini che partecipano ai saggi del lavoro scritto da Leonor. Ramon, in seguito, si accorge che il portiere Servante ha avuto una ricaduta riguardante i suoi problemi di salute.