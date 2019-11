Anticipazioni spagnole “Una Vita”: Santiago ricatta Genoveva

La telenovela “Una Vita” può essere seguita su Canale 5, rete Mediaset, dalle ore 14,10 dal lunedì al venerdì. Gli spoiler spagnoli “Una Vita” ci svelano situazioni di amori travagliati e vicende entusiasmanti. Ramon Palacios non sopporta la situazione con Lolita. Decide di parlare con lei per chiarire l’incomprensione dei regali e scoprire che ciò che Lolita vuole non sono doni materiali ma piuttosto il contrario. La giovane donna vuole che suo figlio apprezzi il valore delle cose.

Alfonso Carchano ha trovato una nuova strategia, si è presentato alla stampa come vittima della censura. Tuttavia, Emilio sembra avere un piano e incoraggia la famiglia Dominguez a portare avanti la denuncia per porre fine al produttore e a sua moglie. Santiago continua a cercare di guadagnare la fiducia di Marcia. La donna inizia a avere dei sospetti sul marito, e inizia a intimorire Santiago con molte domande. Susana è preoccupata per lo strano comportamento di Armando nei giorni passati. In seguito, Armando chiama Susana per comunicarle qualcosa di molto importante.

Ursula inizia ad arrabbiarsi con Genoveva dopo avergli mostrato una foto di Mateo. Jose ed Emilio vanno dal produttore per prendere il materiale del film ma Alfonso arriva in tempo per impedirlo. Tuttavia, l’entrata dell’avvocato di Dominguez accompagnato dalla polizia, salva Jose ed Emilio e finisce con l’arresto di Alfonso. Santiago capisce che Marcia ha dei dubbi su di lui, quindi insiste sul fatto che è stato il carcere a farlo cambiare. Santiago vede Genoveva mentre cammina con Felipe e si avvicina. Santiago la minaccia, Genoveva gli offre denaro per sparire, ma lo rifiuta.

Armando confessa a Susana il motivo per cui è stato distante in questi ultimi giorni, il re Alfonso XIII ha bisogno di lui in una missione internazionale. Dopo aver ricevuto questa notizia Susana scompare. Tutti iniziano a cercarla nel quartiere senza sapere, dove sia andata. Dopo aver cercato Susana, Rosina e Liberto presentano la denuncia alla polizia.

Santiago, approfitta della situazione creata da Genoveva per il suo silenzio, per ricattarla. Nel frattempo, Felipe è sempre più felice, ha riacquistato la sua gioia grazie a Genoveva, quindi decide di invitarla a pranzo con altre coppie, e tutti vedono in prima persona che sono fatti l’uno per l’altro. Bellita non è tranquilla sapendo che la moglie del produttore cinematografico è libera, quindi si rivolge al suo avvocato per trovare Margarita. Agustina preoccupata per Ursula parla con Fabiana, le sembra impazzita. Ursula, nella sua follia, vuole vendicarsi di tutti nel quartiere.