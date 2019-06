Anticipazioni spagnole “Una Vita”: Rosina scopre il tradimento di Liberto con Genoveva

Amore e passione, ma anche odio e vendetta caratterizzano le storie della telenovela spagnola “Una Vita”. Gli spoiler spagnoli ci rivelano degli avvenimenti sorprendenti. Le puntate “Una Vita” sono trasmesse dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle ore 14,10; mentre su Rete 4 in prima serata il sabato alle ore 21,25. Leggiamo cosa sta accadendo ad Acacias 38 relativamente alle ultime puntate trasmesse in Spagna. Emilio decide di non farsi vedere all’appuntamento che ha avuto con Cinta, quando vede Rafael che la corteggia con una canzone sentimentale.

Cinta, invece, torna a casa, infastidita dall’assenza di Emilio. In seguito, Rafael le porta ottime notizie per il suo futuro professionale, riusciranno ad andare in tour in tutta la Spagna. Cinta, emozionata per la buona notizia, bacia Rafael. Carmen e Ramon, invece, fanno una festa a cui partecipano le loro famiglie e i loro amici. Quando l’evento finisce, vengono a sapere di alcune notizie terribili e inevitabili: la banca americana è fallita.

Tuttavia, le donne sperano ancora che le lettere di protesta per la stampa siano utili. La stampa fa clamore alla considerevole protesta dei residenti di Acacias. Genoveva continua con il suo piano per distruggere i signori di Acacias. Infatti, Genoveva ha invitato Liberto a casa, mentre Ursula fa venire Casilda a casa sua per assistere al tradimento che si sta per compiere. Genoveva ottiene ciò che voleva e Casilda entra nel momento in cui è pronta a fare l’amore con Liberto.

Rosina scopre l’infedeltà del marito e decide di porre fine al loro matrimonio. Ramon chiede calma alla sua famiglia, dopo aver saputo del fallimento della banca. Non devono dire niente a nessuno di quanto hanno scoperto, e sarà lui stesso a rivolgersi alle autorità competenti. Dopo, però, la notizia finalmente viene alla luce e si crea il panico dei vicini.

Cinta, invece, non sa cosa fare dopo aver dato a Rafael un bacio imprevisto, e quindi decide di confessarlo ad Arantxa. Antonito dice ad Emilio di aver visto Cinta e Rafael che si baciavano sulla porta di casa sua. Nel frattempo, Cesareo è determinato a scoprire la verità su Camino. Infatti, dopo averla sentita parlare mentre dormiva nei sogni e aver nominato un nome, Valdeza, inizia a informarsi.