Anticipazioni spagnole “Una Vita”: Rosina scopre il perfido piano di Genoveva per separarla da Liberto

Gli spoiler spagnoli ci svelano nuovi intrighi e rivelazioni della telenovela “Una Vita”, le cui puntate le possiamo guardare su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle 14,10; il sabato su Rete 4 alle 21,25. Bellita organizza una festa per l’opportunità che hanno ottenuto Cinta e Rafael, girare la Spagna in un tour di artisti. Durante la celebrazione Cinta riceve una notizia, Rafael comunica che la data del tour è stata anticipata.

Cesareo prosegue le sue ricerche su Valdeza. Poi si accorge tramite un articolo su un giornale che Valdeza non è una persona, ma un luogo. Ramon progetta un piano con l’aiuto di un giornalista per smascherare Alfredo Bryce. Felipe aiuta Marcia ad apprendere lo spagnolo. Dopo, assisteremo ad una conversazione tra Marcia e Ursula e scopriremo che la cameriera è una spia di Ursula.

Susana chiede a Rosina di aiutare di Liberto. Susana, infatti, crede che il bacio tra Genoveva e Liberto può essere un complotto organizzato dalla donna fin dall’inizio. Rosina decide di voler parlare nuovamente con Liberto, ma quest’ultimo sarà portato in prigione di nuovo. Emilio sta per reagire in mal modo quando vede Cinta con Rafael, ma Camino lo ferma, così, decide di scrivere su un taccuino i suoi sentimenti per la ragazza.

Liberto è stato arrestato con l’accusa di aver violentato Genoveva. Felipe va immediatamente alla stazione di polizia e affronta Alfredo Bryce. Felipe, poi, avvisa Rosina che c’è una testimone della presunta violenza e il giudice non può dargli la libertà con cauzione. Nel frattempo, la truffa fatta da Alfredo Bryce alla banca americana, sarà pubblicata su tutti i giornali. Cinta confessa ad Arantxa di essere ancora innamorata di Emilio.

Rosina va a visitare suo marito Liberto in carcere e le dà il suo sostegno. Liberto sarà liberato lo stesso giorno. Infine, Alfredo paga Marcia, la cameriera che lavora a casa di Felipe, affinché faccia la spia per lui. Ramon confessa a Carmen che sta per chiudere una nuova attività e organizza una cena nel ristorante per sostenere Liberto. Durante la cena, Genoveva passa e chiede a Liberto di lasciare la sua casa, perché non può perdonarlo.