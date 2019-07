Anticipazioni spagnole “Una Vita”: Rosina incontra Ignacio, un nuovo amore

Le puntate dell’amatissima telenovela spagnola “Una Vita” sono trasmesse dal lunedì al venerdì su Canale 5, alle ore 14,10, il sabato, l’appuntamento è alle 21,25 su Rete 4. Gli spoiler spagnoli di “Una Vita” rivelano l’arrivo ad Acacias 38 di Ignacio, subito dopo il litigio tra Rosina e Liberto.

Rosina Rubio decide di interrompere il suo matrimonio con il giovane Liberto Soler, dopo aver scoperto il tradimento di quest’ultimo con Genoveva. Infatti, la giovane coppia è finita irreparabilmente nell’inganno di Genoveva e Ursula. La prima, vedova di Samuel, vuole vendicarsi contro tutti i vicini di Acacias dopo la perdita del marito.

Ha inizialmente pianificato, con il suo nuovo marito, Alfredo, una strategia per far perdere soldi ai suoi vicini, e poi, Genoveva diventa l’origine della separazione tra Rosina e Liberto. La giovane Genoveva, si introduce nella residenza Hidalgo e incomincia a attrarre il Soler. In questo momento, giunge Casilda, che va subito a riferire quanto visto alla madre di Leonor.

Non potendo perdonare quanto accaduto, Rosina decide di lasciare e rompere il suo matrimonio con Liberto. Intanto, Liberto viene arrestato, con l’accusa di sopruso ai danni di Genoveva. Il progetto di Genoveva e Ursula prosegue come stabilito. La vedova di Samuel, tuttavia, incomincia a sentire dei sensi di colpa. In seguito, la giovane decide di ritirare la denuncia e di deporre a favore di Liberto. Anche se Rosina adesso conosce la verità, non riesce tuttavia a perdonare il marito.

Liberto, dopo, decide di mettere in vendita la sua libreria e ad acquistarla è una vecchia conoscenza di Rosina. Lui è Ignacio, un amico della donna. Ignacio si avvicina in breve tempo a Rosina. I due si frequentano da parecchio tempo e adesso l’uomo decide di farsi avanti con la madre di Leonor. Dopo la fine del matrimonio con Liberto, la Rubio si trova a vivere situazioni di forte disperazione. A rincuorarla c’è però Ignacio, che le suggerisce perfino di partire insieme da Acacias. Tuttavia, Rosina non vuole andare via dal ricco quartiere spagnolo.