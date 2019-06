Anticipazioni spagnole “Una Vita”: Ramon Palacios chiede a Carmen di sposarlo

Le anticipazioni della telenovela “Una Vita” ci svelano delle importanti novità che accadranno nel quartiere Acacias 38. Infatti gli spoiler spagnoli ci annunciano che Ramon, deciderà di fare una proposta di matrimonio a Carmen, la domestica. Ma leggiamo nei dettagli le anticipazioni delle ultime puntate trasmesse in Spagna di “Una Vita”, le cui puntate, invece, in Italia sono trasmesse nella fascia pomeridiana del canale televisivo Mediaset, Canale 5; mentre il sabato c’è la puntata serale su Rete 4. Bellita finisce in prigione e la famiglia Dominguez deve pagare la cauzione.

Felicia, dopo essere stata attaccata da Bellita con le uova, denuncia la madre di Cinta senza pensarci due volte. Quando Emilio prova a parlare con Cinta, incrocia Rafael, a cui finisce per confidare di essere pazzo d’amore per la ragazza. Quando Ramon Palacios, rientra ad Acacias dopo il suo incidente, ritrova un quartiere che è economicamente devastato, e anche i vicini gli confessano la dura situazione in cui vivono.

In seguito, Ramon si ritrova ad incontrarsi con Alfredo Bryce, l’architetto dei cattivi investimenti nella banca americana. Nel frattempo, Genoveva continua a pensare che la cosa migliore è portare a termine il piano: uccidere Ramon Palacios. Invece Alfredo Bryce pensa che sia meglio lasciarlo stare, per ora. Intanto, la polizia ha bloccato le proteste nel quartiere Acacias. Genoveva esce per fare una passeggiata con Liberto, sembrano entrambi più uniti che mai.

Liberto si sente molto affascinato dalla ragazza, soprattutto dopo le controversie con Rosina, sua moglie. Genoveva dopo riferisce a Alfredo Bryce che ha intenzione di far finire il matrimonio tra Rosina e Liberto. Emilio incontra Cinta e lui vuole spiegarle le motivazioni del suo allontanamento, più tardi, quando il giovane va nel luogo scelto per l’incontro, trova Rafael che canta una canzone d’amore per Cinta.

Quando Ramon incontra Alfredo la tensione è molta e Carmen riesce a trattenere il Palacios da uno scatto d’ira. Il Palacios decide di fare il passo che stava aspettando da tempo e chiede a Carmen di sposarlo. Lolita, nel frattempo, parla con Susana dell’imminente matrimonio di suo suocero con Carmen, e le chiede di fare il suo abito da sposa. Da una parte la scelta di Lolita è dovuta a una vendetta per come Carmen ha trattato Susana.