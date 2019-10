Anticipazioni spagnole “Una Vita”: qualcuno interrompe il matrimonio di Felipe e Marcia

La telenovela “Una Vita” è trasmessa dal lunedì al sabato su Canale 5, alle ore 14,10. Le puntate spagnole della soap opera trasmesse in Spagna ci rivelano nuovi avvenimenti inediti. La zia di Liberto riesce a impedire l’appuntamento tra Felicia e Armando. Quello che Liberto e Rosina capiscono è che Susana è innamorata dell’ex diplomatico. Bellita comunica ad Alfonso che non farà il film, poiché dopo aver visto se stessa nel video non gli è piaciuto. Ma Carchano la avverte che se non reciterà nel film, neppure Cinta e Camino lo faranno.

Genoveva continua a fingere di voler aiutare Marcia e organizza un grande regalo per le sue prossime nozze con Felipe. Nel frattempo, Ursula vuole sapere quale piano ha la vedova di Bryce per separare Marcia da Felipe. Susana è preoccupata per l’assenza di Armando da Acacias. Pensa che Felicia sarebbe potuta andare da lui e ha deciso di chiamarlo per verificare. Jose e Bellita, cercano di mediare con Carchano per girare il film senza di lei, ma con Cinta e Camino.

Il produttore, dopo, gli assicura che le ragazze saranno le protagoniste. Felipe chiede a Ramon e Casilda di essere i rispettivi testimoni di nozze nell’imminente matrimonio con Marcia. Ma un evento fa fermare il matrimonio, qualcuno irrompe in chiesa. Susana si sente più calma e sorride di nuovo quando scopre che Armando è tornato nel quartiere e cammina di nuovo per le strade di Acacias. Nel frattempo, i Dominguez sono felici perché Camino e Cinta realizzeranno il film, e stanno già fantasticando di diventare star del cinema.

In seguito, Alfonso Carchano porta cattive notizie per i due amici: solo uno di loro farà il film. Dopo la comparsa di una persona misteriosa del passato di Marcia, il matrimonio è interrotto e la giovane brasiliana sarà portata urgentemente in ospedale per una crisi respiratoria. Susana si sente molto felice dopo il ritorno dell’ex diplomatico ad Acacias. Così Susana decide di preparare il sushi, ma né Rosina né Carmen osano mangiare pesce crudo.

Nel frattempo, iniziano le prove per scegliere la giovane donna del film di Carchano. Tutti si chiedono se sarà Cinta o Camino a ottenere il ruolo di protagonista tanto desiderato. Genoveva continua a mostrare il suo presunto sostegno condizionale a Felipe. La vedova di Bryce si sta avvicinando alla riconquista dell’avvocato, mentre Marcia si trova in una situazione complicata e strana.