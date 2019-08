Anticipazioni spagnole “Una Vita”: Marcia scompare misteriosamente, Mauro San Emeterio ritorna ad Acacias

Le puntate della telenovela “Una Vita” le possiamo vedere su Canale 5, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14,10, mentre il sabato su Rete 4, in prima serata a partire dalle ore 21,25. Leggiamo cosa sta accadendo ad Acacias 38, seguendo gli spoiler spagnoli delle ultime puntate trasmesse in Spagna. Ramon e Antonito credono che loro rispettive mogli vadano d’accordo, invece, Lolita si lamenta sempre su Carmen perché non finisce mai di fare i suoi servizi in casa.

Genoveva fa credere a Marcia che non ha nulla da temere, e finisce per incontrarsi con Felipe, per aiutarlo nel suo progetto di noleggiare una nave dal Marocco. Emilio e Cinta vogliono fuggire insieme, parlano del loro piano a Camino e chiedono aiuto a Jose per avere un lavoro in Argentina. Dopo Cinta chiede scusa a Felicia per i problemi che ha causato.

Ad Acacias ritorna l’ex commissario Mauro San Emeterio. Emilio rivela ad Antonito che ha intenzione di fuggire con Cinta. Camino lo informa che Felicia ha telefonato a Ledesma. Jose trova lavoro per Emilio a Buenos Aires, però crede che Cinta non gli sta dicendo tutta la verità. I vicini sono sbalorditi dal ritorno di Mauro San Emeterio nel quartiere. Felipe lo accoglie a casa sua e iniziano a parlare di tutto ciò che è accaduto in passato.

Mauro poi dice che Teresa è morta. Carmen non vuole confidare a suo marito Ramon che trova Lolita insopportabile. Lolita compete con Carmen per l’affetto e le simpatie di Milagros. Felipe riceve i suoi vicini, mentre Ursula e Genoveva si allontanano dal quartiere. Marcia si reca alla celebrazione, ma prima di arrivare a casa di Felipe, scompare. Emilio saluta Cinta poiché sta per partire per l’Argentina.

Poi il giovane scopre la telefonata che ha fatto sua madre a Ledesma. Felipe è distrutto dalla scomparsa di Marcia e chiede a Casilda di cercarla. Emilio scopre che Ledesma è tornato nel quartiere per sposare sua madre, ma il giovane non vuole, si oppone. Ursula nega di essere coinvolta nella scomparsa di Marcia. Mauro inizia ad indagare, ma non trova prove di rapimento. Felipe inizia a pensare che forse Marcia lo abbia abbandonato.