Anticipazioni spagnole “Una Vita”: Marcia ferita da un colpo di pistola

Nuovi colpi di scena ci svelano le anticipazioni spagnole della telenovela “Una Vita”. La soap opera può essere seguita su Canale 5, dal lunedì al sabato, alle ore 14,10. Apparentemente Susana è molto depressa e Rosina se ne accorge. La ragazza per risolvere questa situazione trova un modo per tirarla su di morale. Propone a Susana di partecipare ad un concorso di design sartoriale. La donna accetta volentieri. Intanto, Cinta è preoccupata, perché vede che Emilio è distante, e ha un atteggiamento sospettoso e strano. Decide di sfogarsi con sua madre, e in famiglia si iniziano a chiedere se la famiglia Pasamar ha qualche altro segreto da nascondere che possa compromettere la loro vita. Genoveva, invece, è intenzionata a porre fine alla storia tra Felipe e Marcia.

Per questo decide che deve liberarsi di lei per sempre, mentre Felipe sta cercando in tutti i modi di avere il denaro necessario per il riscatto. Susana elabora un disegno che lei crede sia meraviglioso per il concorso. Emilio dopo aver corteggiato Cinta a lungo, le regala un anello di fidanzamento, e Bellita, la madre di Cinta, è emozionata. Felipe viene a sapere che il suo amico, Mauro San Emeterio è ancora un poliziotto, e che sta indagando su Andrade, il rapitore di Marcia. Felipe, tuttavia, decide di liberare Marcia da solo, e chiama Andrade.

Susana si sente orgogliosa del disegno che ha prodotto, e lo mostra a Lolita, la ragazza le dice che è obsoleto e lei si offende. Poi, Felicia sprona Rosina, in modo che venga detto a Susana che quel disegno è molto antiquato. Camino e Cinta, dopo aver visto alcuni poster che cercano attrici per il cinema, consultano Felicia e Bellita per fare il provino, mentre Emilio sente che qualcuno li sta seguendo.

Felipe fa in modo che Genoveva gli presti i soldi per salvare Marcia e va nella villa di Andrade, dove un’amara sorpresa lo attende. Mauro, viene a sapere che il suo amico ha i soldi e interviene. Rosina, dopo aver detto a Susana la verità sul suo disegno, è molto preoccupata per la sua amica, sa quanto è sensibile, ma Susana la sorprende mostrandole un nuovo e bellissimo disegno. Nel frattempo, Armando Caballero, un ex diplomatico, arriva nel quartiere e conquista i vicini con la sua vasta cultura. Emilio prende di soprpresa l’uomo che perseguita Cinta e Camino, ma non si tratta di Ledesma ma di Alfonso Carchano, il produttore cinematografico che emette i manifesti. È interessato a scattare foto di Camino e Cinta.

Dopo che Andrade ha scoperto la vera identità di Felipe, Mauro cerca di salvare il suo amico, ma nel mezzo del conflitto partono due colpi di pistola e uno di loro raggiunge Marcia. Susana vince il concorso sartoriale, ma non è contenta, infatti, quando Armando si congratula con lei per la sua vittoria, inizia a piangere. Emilio accompagna Cinta e Camino per scattare le foto con Alfonso e escono così bene che il produttore offre loro una prova per un book fotografico. Infine, Genoveva sfrutta la tristezza di Felipe per avvicinarsi a lui.