Anticipazioni spagnole "Una Vita’": la morte di Cayetana e Pablo

Le anticipazioni di Una Vita ci rivelano che stanno per arrivare delle puntate davvero al cardiopalma, le quali come vedremo porteranno alla morte di due personaggi molto amati. Di chi stiamo parlando? Ebbene, parliamo della dark lady della soap, Cayetana Sotelo Ruz, e del fratello di Manuela, Pablo Blasco.

Partiamo con Cayetana. Negli episodi italiani di Una Vita stiamo vedendo il personaggio interpretato dall’attrice Sara Miquel dirigersi inesorabilmente verso l’uscita di scena, mentre questo è già successo da tempo nelle puntate andate in onda in Spagna. Infatti, la morte o presunta tale di Cayetana accadrà nel corso di una puntata carica di eventi, che vanno dallo scontro finale con Teresa fino al momento drammatico dell’esplosione, provocata da Ursula nella casa della sua ex signora. Inoltre questa sarà l’ultima occasione per Jaime Alday di rivedere la figlia Anita, che altri non è che il vero nome di Cayetana.

Ma quando andranno in onda questi avvenimenti? Escludendo eventuali cambiamenti del palinsesto, l’appuntamento finale con Cayetana sarà trasmesso su Canale 5 suddiviso in due episodi distinti: uno il 29 e l’altro il 30 ottobre 2018. È proprio nella puntata di martedì 30 ottobre che vedremo l’algida bionda perdere la vita in uno spaventoso incendio. Il corpo di Cayetana non sarà però mai ritrovato, lasciando perciò aperta la possibilità di un suo ritorno.

Una Vita: diremo addio anche a Pablo

Non avremo nemmeno il tempo di riprenderci che un pauroso terremoto colpirà Acacias, provocando la fine di un altro dei personaggio storici di Una Vita. Il sisma provocherà morte e distruzione nel quartiere e tra le vittime ci sarà anche Pablo. Come vedremo, Ursula avrà un ruolo chiave anche in questa morte: la Dicenta avrà infatti la possibilità di salvare la vita del fratello di Manuela, ma preferirà non farlo.

Sarà così che il giovane morirà, non prima di aver dichiarato per l’ultima volta il suo amore ad una distrutta Leonor. Quando avverrà questo? Stando sempre al palinsesto, la morte di Pablo sarà trasmessa verso metà novembre. Nell’arco di un mese assisteremo dunque alla fine di due personaggi cardine della soap di Aurora Guerra.