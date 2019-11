Anticipazioni spagnole “Una Vita”: Felipe si frequenta con Genoveva e le fa un regalo inaspettato

Le anticipazioni spagnole “Una Vita” ci fanno scoprire nuove vicende ancora inedite. La telenovela “Una Vita” può essere seguita sulla rete Mediaset, Canale 5, da lunedì a sabato, alle ore 14,10. Cinta è preoccupata per il film, e lo confessa a Bellita, che decide di parlare con Alfonso. Bellita chiede ad Alfonso di mostrarle il video che sua figlia ha girato, ma le assicura che verrà fatta una proiezione nel ristorante per tutti nel quartiere. Armando vuole corteggiare Susana, ma ufficialmente. Per questo, va a parlare con Liberto e gli dà il suo consenso. Tuttavia, Susana chiede all’ex diplomatico di avere un rapporto riservato.

Questo dispiace ad Armando, che propone di smettere di vedersi finché non è sicura di ciò che vuole. Felipe assicura a Genoveva di non continuare a frequentarsi con Marcia. La vedova non crede alle parole di Felipe, quindi mette in azione il piano che ha preparato affinché l’avvocato sia suo. Più tardi incontra qualcuno. Susana ha dei dubbi sull’iniziare un corteggiamento formale con l’ex diplomatico. Con l’aiuto di Carmen e Antonito, Susana si rende conto che deve iniziare a vivere la sua vita e lasciarsi alle spalle le paure di ciò che diranno le altre persone.

Bellita è sconvolta dopo aver visto il film girato da Cinta al ristorante. Si è accorta che il film è una vendetta contro di lei da parte di un’ex rivale, Margarita Lozano, moglie di Alfonso Carchano. Felipe va alla ricerca di Marcia per parlarle. Tuttavia, questo incontro lo distrugge, Marcia gli chiede di andarsene. Genoveva coglie l’occasione per confortare Felipe. Quello che non sa è che Genoveva ha parlato con Santiago per lasciare Acacias con Marcia.

Felipe rinuncia a Marcia. Dopo chiede un appuntamento a Genoveva, e le fa un regalo inaspettato. Intanto, Santiago è geloso, e tratta Marcia in modo sempre più sgarbato. Bellita implora Alfonso Carchano di non pubblicare il film, tuttavia il produttore non la ascolta. I Dominguez sono sottoposti a forti pressioni mediatiche dopo la pubblicazione del film su Bellita del Campo, quindi iniziano a cercare una soluzione. Cinta parla con Emilio per dirgli che la sua famiglia vuole tornare in Argentina.

Susana decide di accettare l’appuntamento con Armando, non considerando i pettegolezzi e le malelingue. Susana si sente molto felice con Armando che sogna persino di vivere con lui. Lolita ha un atteggiamento molto freddo con i genitori di Antonito da quando le hanno regalato la culla per la bambina. Il film fatto per vendetta da Carchano e sua moglie uscirà in tutto il mondo. Tuttavia, Jose non si arrende e decide di difendere l’onore della famiglia. Jose ritiene che sia meglio denunciare Carchano per diffamazione e insulti. Casilda e Fabiana parlano con Marcia e le consigliano di cedere a Santiago e dimenticare Felipe. Marcía invierà un messaggio a Felipe per terminare definitivamente la loro relazione.