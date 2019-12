Anticipazioni spagnole “Una Vita”: Felipe sarà investito in modo grave da un’auto

La telenovela spagnola “Una Vita” è trasmessa su Canale 5, dal lunedì al sabato, dalle ore 14,10. Gli ultimi spoiler spagnoli “Una Vita” ci fanno scoprire nuove storie sconvolgenti. Dopo aver trovato Felipe con Marcia nella pensione, Santiago minaccia a morte l’avvocato davanti a tutti i vicini. Poi costringe Marcia a non accettare il lavoro nell’ambasciata.

Genoveva accusa Felipe di non riuscire a dimenticare Marcia, lui si scusa, ma finiscono per litigare. Felipe si concentra sulla preparazione della sua denuncia con le prove contro Andrade e Genoveva gli confessa di essere incinta. Bellita ha una conversazione con Margarita che la fa dubitare sulla fedeltà di Jose, che è concentrato sul suo lavoro in teatro. Cinta condivide con Emilio la mancanza di attenzione dei suoi genitori.

Maite ritorna ad Acacias, e Camino si sente delusa perché la tratta con freddezza. Genoveva legge sul giornale la notizia della morte del Dottor Maduro e non ha dubbi su chi sia la responsabile: Ursula. Anche le altre cameriere credono che Ursula sia rea dell’assassinio dell’uomo. Milton Goldstein, un famoso produttore cinematografico di Hollywood, offre lavoro a Jose Dominguez.

Felipe è investito da un’auto mentre stava per testimoniare. L’incidente è stato molto duro. I vicini chiamano un medico per aiutare Felipe. L’avvocato è trasferito in ospedale, ma le notizie sulla sua guarigione stanno peggiorando. L’intero quartiere è preoccupato per la sua salute, soprattutto Genoveva e Marcia. Mendez ha un sospettato principale nell’incidente.

Maite si rifiuta di continuare a impartire lezioni di pittura a Camino. La giovane Camino Pasamar passeggia triste nel quartiere e il suo stato d’animo non passa inosservato ai vicini, in particolare a Felicia. Jose annuncia alla sua famiglia la proposta del produttore americano. La notizia entusiasma molto sua figlia Cinta, ma non Bellita. La madre della Dominguez confessa le sue preoccupazioni a Margarita. Casilda e Fabiana raccontano a Marcia cosa è successo con Felipe e devono fermarla per non farla andare di corsa in ospedale a trovare il suo amato.