Anticipazioni spagnole “Una Vita”: Felipe ritrova Marcia, Ledesma fugge da Acacias

Le anticipazioni spagnole “Una Vita” riguardano le ultime puntate che sono trasmesse in Spagna e ci svelano novità importanti. Le puntate “Una Vita” le possiamo seguire su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle ore 14,10; mentre il sabato, su Rete 4, alle ore 21,30. Emilio continua ad indagare contro Ledesma, mentre Jose fa finta di essere amico dell’uomo, anche se è molto difficile a causa del suo carattere prepotente. Felicia vuole mandare i figli a Cadice, in maniera che non devono vivere il loro futuro insieme a Ledesma, sarebbe un calvario.

In casa Palacios , Lolita e Carmen dimostrano di andare d’accordo e concordano unitamente di rifiutarsi di condividere il letto con i propri mariti, e Ramon e Antonito non sanno più cosa pensare. Felipe e Mauro riescono ad ingannare Andrade, il quale accetta la richiesta dell’ex poliziotto di portare loro le donne. Ursula, intanto, conferma a Genoveva che Marcia non si trova ad Acacias. Emilio dice a sua mamma Felicia, che ha ideato un piano contro Ledesma.

Con l’aiuto di Jose, Ledesma firma un documento in cui lui è accusato di aver ucciso i lavoratori. Mauro sviene a casa di Felipe. Dopo diversi tentativi falliti di Ramon e Antonito per riconciliarsi con le rispettive mogli, alla fine riescono nel loro intento. Ledesma va al ristorante per festeggiare il suo prossimo matrimonio con Felicia, Qui c’è uno scontro tra Emilio e Ledesma e cadono a terra entrambi. Ledesma poi scappa via da Acacias credendo di aver ucciso Emilio. Il figlio di Felicia ha inscenato la sua morte per liberarsi del mezzadro.

Andrade, colui che si occupa della tratta di esseri umani, presenta a Felipe una donna di colore che non è Marcia. Felipe distrutto dal dolore fuggirà a casa sua. Qui troverà Marcia mentre suona il pianoforte. Mauro, più tardi, dirà al suo amico di aver incontrato Yolanda. Marcia, poi, chiedere a Felipe di non sacrificarsi per lei, ma nonostante le sue richieste, Felipe andrà da Andrade per negoziare il prezzo della sua amata.

Ramon Palacios deciderà di trasferirsi in un’altra casa con Carmen per evitare di far nascere problemi con Lolita e Antonito, anche se le due donne diventate molto amiche non vogliono allontanarsi. Alla fine Carmen aiuterà Lolita a fare un rito di Cabrahigo. Felipe inizierà ad accumulare i soldi necessari per l’acquisto della sua fidanzata da Andrade, e venderà addirittura i gioielli appartenuti a Celia. Mauro San Emeterio, l’amico di Felipe, deciderà alla fine di organizzare un incontro con Felipe a Mendez, per fargli capire chi è veramente Andrade.