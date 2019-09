Anticipazioni spagnole "Una Vita": Felipe è disperato, non riesce a trovare Marcia

Le puntate della soap opera “Una Vita” le possiamo seguire su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle ore 14,10. La maxi puntata serale ci attende su Rete 4 il sabato dalle ore 21,30. Leggiamo cosa ci attenderà di vedere nelle prossime puntate, inedite finora, ma che sono state trasmesse in quest’ultimo periodo in Spagna. Carmen dice a Ramon che sta sbagliando, c’è stato un fraintendimento relativo alla sua presunta gravidanza, e prosegue a tacere sui suoi disaccordi con Lolita, anche se stanno diventando più frequenti. Cinta riferisce ai suoi genitori della rinuncia che Felicia è disposta a compiere per aiutare suo figlio sposando Ledesma.

Oltre i continui litigi di Emilio con Ledesma, sua madre Felicia riesce a convincerlo ad approvare questa nuova situazione, perché in caso contrario, le loro vite saranno un disastro. Casilda trova la medaglia di Marcia in soffitta, e la fa vedere a Felipe, che insieme a Mauro scoprono che Marcia stava mettendo dei soldi da parte per spedire un biglietto del treno a Tano, con questa prova non ci sono dubbi: Marcia è stata rapita. Cinta fa emozionare Dominguez con la vicenda di Felicia.

Emilio si sente perennemente triste, anche se la sua fidanzata cerca in tutti i modi di distrarlo. Fabiana costringe Carmen e Lolita alla tregua, non devono più litigare. Ledesma pretende da Felicia di stabilire la data delle nozze al più presto. Mauro continua a investigare sulla scomparsa di Marcia e interroga Ursula, che nega la sua implicazione nella vicenda. Emilio dice alla sua fidanzata Cinta che è deciso a fare qualsiasi cosa pur di interrompere il matrimonio di sua madre Felicia con il sostegno di Jose. Mauro parla con Felipe riguardo i suoi sospetti su Genoveva, infatti, la ritiene implicata e coinvolta nella scomparsa di Marcia.

Felipe, dopo, fa finta di incontrarsi, per avvicinarsi alla vedova Bryce, per indagare e ottenere delle informazioni. L’ex ufficiale di polizia riceve delle tracce su dove si possa trovare Marcia. Felipe e Mauro trovano in un vecchio magazzino il brasiliano che gli era stato indicato. Genoveva continua ad occuparsi delle navi che rimpatriano i soldati del Marocco, per riavvicinarsi a Felipe. Emilio rivela a Jose quello che è accaduto a Valdeza, e quindi decide che prima che avvenga il matrimonio di sua madre con Ledesma deve recarsi a Santander per trovare qualcosa di negativo nel passato dell’uomo. Felipe e Mauro non trovano Marcia nel magazzino, e decidono di interrogare un gangster che gli dà un altro indizio sulla posizione del brasiliano.

Fabiana avverte Carmen e Lolita che ci sono delle voci in giro sui loro continui litigi. Poi, Susana suggerisce a Ramon che sua moglie e sua nuora non vanno d’accordo. Emilio è pronto a partire per Santander mentre Ledesma inizia i preparativi del matrimonio e racconta una bugia a Felicia e Cinta, dicendo che andrà a Barcellona per la fiera alberghiera. Mauro, poi, rivela Felipe che la scomparsa di Marcia sarebbe legata a un trafficante di nome Cesar Andrade. Felipe, infine, inizia ad indagare da solo e si imbatte in un vecchio amante della donna.