Anticipazioni spagnole “Una Vita”: Felipe decide di non rinunciare all’amore per Marcia

Le anticipazioni spagnole della telenovela “Una Vita” ci fanno scoprire avvenimenti e vicende nuove, ancora inedite in Italia. Le puntate della soap opera “Una Vita” le possiamo seguire su Canale 5, rete Mediaset, da lunedì a sabato dalle ore 14,10. Leggiamo cosa ci svelano gli spoiler spagnoli “Una Vita”. Cinta, si sente in colpa per aver ottenuto soltanto lei il ruolo di protagonista nel film e, accanto a Camino, comunica la buona notizia a Dominguez e Pasamar.

Nel frattempo, Felicia pensa che questa situazione sia a causa di Bellita, che ha influenzato Alfonso in modo che Cinta fosse la protagonista. Dopo aver ottenuto il ruolo nel film, Cinta inizia le riprese, ma si sente un po’ fuori posto perché non riesce a capire il ruolo che interpreta. Nel frattempo, i vicini si congratulano con Bellita, e questo provoca molta rabbia in Felicia.

Genoveva assicura a Ursula di non aver avuto nulla a che fare con l’arrivo del marito di Marcia nel quartiere. Confessa anche privatamente a Liberto che sta aiutando Santiago a lasciare Acacias. Intanto, Susana è scioccata perché Armando è un uomo divorziato.

La prima reazione di Susana, dopo aver saputo che Armando è divorziato, è allontanarsi da lui ed evitarlo. Quello che non sa è che l’ex diplomatico ha preparato qualcosa di speciale per lei. Lolita, è consapevole del trambusto che ha creato in casa dei Palacios per il nome che vuole dare a suo figlio. Poi, Lolita informa la sua famiglia che ha deciso di cambiare il nome del suo futuro figlio.

Alfonso vuole costringere Cinta a girare una scena che non vuole. Emilio convince Felicia a riconciliarsi con Bellita, ma durante il discorso si forma una grande polemica. Santiago parla con Felipe e si offre di aiutarlo e collaborare con lui in modo che Andrade trascorra il resto della sua vita in prigione, tuttavia l’avvocato non vuole avere rapporti con lui. Più tardi, Felipe incontra Marcia e decide di non rinunciare al suo amore per lei.