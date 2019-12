Anticipazioni spagnole “Una Vita”: Felipe chiede a Genoveva di sposarlo, lei lo rifiuta

Le puntate della telenovela “Una Vita” si possono seguire sul canale televisivo Mediaset, Canale 5, dal lunedì al sabato, a partire dalle ore 14,10. Gli spoiler spagnoli “Una Vita” ci anticipano dei grandi colpi di scena. Camino è arrabbiata con Maite, e le chiede perché vuole partire e lasciare Acacias. Maite le risponde che ha preso questa decisione perché la situazione era diventata difficile e di conseguenza è meglio per entrambe la sua partenza. Camino si arrabbia molto di più, e non fa finire di parlare Maite.

Genoveva è molto turbata dopo aver trovato Felipe e Marcia abbracciati e con un atteggiamento molto affettuoso. Marcia e Genoveva si incontrano per strada e la futura moglie di Felipe non esita a minacciare la cameriera affinché si allontani dall’avvocato. Felipe, cerca di convincere Genoveva che ciò che ha visto con Marcia non ha importanza, e di conseguenza coglie l’occasione per organizzare una cena e quindi farle la proposta di matrimonio.

Marcia dà un caloroso benvenuto a Santiago, che viene rilasciato dalla prigione, ma deve parlare di qualcosa di molto importante con lui. Nel frattempo, Ursula tiene sotto controlla la cameriera e suo marito, la sua vendetta contro di loro sta per iniziare. Nel frattempo, Bellita ha di nuovo un mancamento e sviene. Arantxa chiama immediatamente il medico mentre Jose e Cinta non la lasciano sola. Il medico fa molti test ma non riesce ad ottenere un motivo della malattia di Bellita.

Genoveva è ancora molto arrabbiata con Felipe per l’incontro che ha avuto con Marcia, lui gli dice che nonostante si sia avvicinato, non è successo nulla di vergognoso tra di loro. Felipe, per ritrovare la fiducia di Genoveva, le dice che vuole prendersi cura di suo figlio e le chiede di sposarlo, tuttavia, lei lo rifiuta.

Felicia, che è molto sorpresa dell’atteggiamento di sua figlia Camino, va da Rosina per aiutarla a trovare presto un marito per sua figlia. Cesareo nega a Jacinto di aver baciato Arantxa. Nel frattempo, Servando ha scoperto come fare un buon affare, improvvisarsi dentista, e rimuovere denti, come quello che fa soffrire così tanto Marcelina. Con un commento innocente di Casilda, Rosina inizia a sospettare la vicinanza tra suo marito Liberto e Maite.