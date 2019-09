Anticipazioni spagnole “Una Vita”: Felicia fa una proposta a Ledesma per annullare il loro matrimonio

Gli spoiler spagnoli della soap opera “Una Vita” ci svelano nuove vicende e nuovi colpi di scena per i nostri protagonisti. La telenovela “Una Vita” la possiamo seguire sul canale televisivo Mediaset, Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 14,10, mentre su Rete 4 ci attende la puntata serale alle ore 21,30. Dopo il fallimento di Mauro in collaborazione con la polizia per ritrovare Marcia, il suo amante Felipe decide di agire da solo e di fare le cose a modo suo. L’ex poliziotto Mauro crede che Cesar Andrade abbia delle responsabilità nella scomparsa del brasiliano.

Decide, quindi, di incontrarlo ma con un nome falso, e lo farà di nascosto dalla polizia e di Felipe. Nonostante le buone intenzioni di Felipe, il suo modo di agire, farà in modo di mettere in pericolo la vita di entrambi, e ostacolerà anche le indagini per ritrovare Marcia. Nel frattempo, la notizia dei continui litigi tra Lolita e Carmen e della loro cattiva relazione si è sparsa in tutto quartiere.

Le uniche persone che non conoscono questa situazione sono Antonito e don Ramon, e Susana e Rosina credono che entrambi devono sapere cosa stia succedendo tra le loro donne. Antonito, per caso, assiste ad una scena strana nel comportamento delle due donne. Padre e figlio decidono quindi di chiedere nel vicinato cosa si dice di loro. Intanto, Camino dice a Jose dove sta Emilio, ma non vogliono rivelare nulla a Cinta.

Felicia, nel frattempo, deve giustificare in qualche modo la sua decisione di sposarsi, per questo motivo si confida con Rosina e Susana, gli rivela il segreto di famiglia, ovvero, le famiglie Pasamar e Ledesma hanno un patto matrimoniale che risale al passato. Antonito e Ramon scoprono, con amarezza, che le voci che circolano nel quartiere sul pessimo rapporto che c’è tra le loro mogli sono vere.

Felicia, nel frattempo, si accorge che Ledesma sperpera tutti i soldi che ha vinto invitando persone al suo ristorante. Più tardi, Mauro riesce a scoprire che Cesar Andrade si occupa di tratta di essere umani. Ramon decide che devono finire i continui litigi tra la moglie e la nuora. Infine, Felicia fa una proposta a Ledesma, è disposta a dargli tutti i suoi soldi affinché non ci sia nessun matrimonio. Ledesma rifiuta la proposta di Felicia.