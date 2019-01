Anticipazioni spagnole "Una Vita": Celia perde il bambino per colpa di Trini

All’interno della soap spagnola Celia ha da sempre subìto una serie di eventi drammatici che hanno messo alla prova la sua unione con il marito Felipe. Secondo le anticipazioni spagnole la donna dovrà affrontare una terribile perdita in seguito ad una richiesta di aiuto inaspettata.

Celia ha da poco scoperto di aspettare un bambino e la notizia l’ha resa particolarmente felice in seguito ad anni di sofferenza. La donna ha deciso di rivelarlo solo a due persone fidate in quanto prima vuole accertarsi che il pargoletto stia bene. Trini e sua cugina Lucia saranno le prime a venire a conoscenza di questa bellissima novità. La notizia ha lasciato la giovane donna senza parole in quanto sta provando da anni ad avere un figlio senza nessun risultato. Insieme alla compagnia di Trini, anche lei in attesa di un figlio, trascorreranno del tempo in giro per il paese fino al fatidico giorno della perdita.

Trini non si sentirà bene e chiederà alla sua amica di farle una commissione importante. Celia accetterà senza problemi, ma la situazione prenderà una piega inaspettata. La donna avrà un malore e cadrà a terra senza sensi.

Verrà soccorsa immediatamente da Cesario e Trini, ma le sue condizioni saranno gravi fin da subito. La corsa in ospedale salverà la sua vita, ma non quella del bimbo che porta in grembo. Per Celia l’ennesima delusione ed il desiderio di diventare mamma svanisce ancora una volta. E’ forse giunto il momento di porre fine alle sue sofferenze con la rassegnazione, ma il forte desiderio di avere un figlio rimane sempre nei suoi pensieri.

Questa notizia potrebbe mettere a rischio il matrimonio con Felipe a causa del desiderio di entrambi di dare alla luce un figlio. La donna ha già dovuto affrontare la perdita di un pargoletto nelle puntate precedenti e si teme che non sia in grado di superare anche questa perdita.