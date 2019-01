Anticipazioni spagnole “Una Vita”: Casilda e Ceferino si scambiano il primo bacio

Le anticipazioni spagnole della soap opera “Una Vita” ci rivelano un nuovo colpo di scena, la domestica Casilda per fare un favore a Lolita si avvicina a Ceferino ma accade che i due s’innamorano. Le puntate della telenovela “Una Vita” sono trasmesse su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle ore 14:10. Vediamo cosa sta accadendo ad Acacias 38 tramite gli ultimi spoiler spagnoli ai nostri protagonisti. Ceferino è un giovane che abita in un paese vicino ad Acacias, Cabrahigo. Il giovane va ad Acacias per trovare Lolita e per ricordarle che ha un debito con lui.

Il ragazzo crede, a causa di alcune usanze del suo paese, che dopo un bacio scambiato con Lolita sono fidanzati e che è il suo promesso sposo. Lolita non sopporta questa situazione e chiede aiuto a Casilda la sua amica, poiché secondo le usanze e tradizioni del paese natale di Ceferino, Cabrahigo, se lui bacia una vedova, il fidanzamento si annulla.

Lolita, quindi, si rivolge a Casilda, perché lei è innamorata di Antonito e vuole sposarlo. Trini prova a convincere Casilda a conoscere Ceferino. Durante la prima uscita come fidanzati di Ceferino e Lolita, all’appuntamento si presenta Casilda, la domestica, per accompagnarli. Ceferino si sentirà molto attratto dalla domestica Casilda, tanto che nei giorni seguenti resteranno soli in soffitta a parlare per conoscersi meglio, eppure il bacio che libererà Lolita dalla tradizione di Cabrahigo, non arriva.

Casilda con il passare dei giorni, vuole tirarsi indietro, non vorrà più partecipare al piano architettato da Lolita per liberarla dal suo “fidanzamento” con Ceferino. Trini le parla e insiste a continuare. Così un giorno a un appuntamento ai Giardini del Principe tra Ceferino e Lolita, si presenta Casilda.

Durante l’incontro, i due saranno molto vicini, sul punto di baciarsi, però all’ultimo momento, Ceferino respinge la domestica Casilda, dicendole che deve rispettare Lolita. Dopo, il giovane Ceferino che si sente affascinato da Casilda, dirà a Lolita che deve rientrare a Cabrahigo, ma lei illudendolo riuscirà a farlo restare ad Acacias e a un incontro seguente con Casilda, alla fine si lasceranno andare ai sentimenti e si baceranno.