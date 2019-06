Anticipazioni spagnole “Una Vita”: Bellita lancia le uova contro Felicia durante le proteste nel quartiere

Le puntate “Una Vita” sono trasmesse su Canale 5 dal lunedì al sabato dalle 14:10; il martedì in prima serata, invece, dalle 22:25 alle 23:25 su Rete 4. La domenica, infine, la puntata comincia alle 14:30. Gli spoiler spagnoli “Una Vita” ci annunciano emozionanti novità. Rosina ogni giorno si arrabbia e diventa sempre più irascibile e insopportabile a causa della situazione economica familiare. Liberto trova conforto in Genoveva, si avvicina pericolosamente a lei, che si mostra molto comprensiva.

In seguito, tuttavia, Susana interrompe il tentativo di seduzione da parte di Genoveva. Nel frattempo, i Dominguez festeggiano il successo straordinario che Cinta e Rafael hanno raggiunto nella loro prima esibizione insieme. I chitarristi, Choco e Boqueron, stringono ancora di più un’affinità relazionale.

Nel quartiere di Acacias continuano ancora le proteste contro le banche americane. Genoveva diventa la guida del gruppo in rivolta. Quando Alfredo dice a Genoveva di aver acquisito la Mantequeria, l’azienda dei Palacios, lei non si mostra soddisfatta. Carmen ritorna ad Acacias con Ramon, anche se quest’ultimo è ferito. In seguito, Emilio prova a parlare con Cinta dopo la sua performance di successo, ma non ci riesce. Quindi il giovane cerca di attirare l’attenzione della figlia, assicurando che le spiegherà il vero motivo per cui non può stare con lei.

Nel frattempo, Rosina parla con Susana delle sue più grandi apprensioni: perdere tutto il suo denaro e anche l’amore di Liberto. Servante, invece, cerca di liberarsi della vecchia spazzatura che la gente lascia in pensione. Tra questi oggetti abbandonati trovano un cappello magico. Nel quartiere proseguono le proteste dei vicini per l’esito economico delle banche e Bellita ha l’occasione per lanciare uova contro il suo nemico: Felicia.

Ramon, nel frattempo, condivide con la sua famiglia e con Felipe le indicazioni che ha ottenuto sulla banca americana, e di conseguenza gli comunica che per il momento devono lasciare tutto così, meglio non fare passi falsi. Genoveva, quando scopre che Ramon è ancora vivo, si sente delusa, poiché il suo piano è fallito.