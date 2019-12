Anticipazioni spagnole “Una Vita”: Bellita è stata avvelenata, Santiago è un impostore

Le anticipazioni spagnole della telenovela “Una Vita” ci fanno scoprire vicende nuove, ancora inedite in Italia. Le puntate della soap opera le possiamo seguire su Canale 5, rete Mediaset, da lunedì a sabato dalle ore 14,10. Leggiamo cosa ci svelano gli spoiler spagnoli “Una Vita”. Margarita è sorpresa da Emilio mentre prepara un tè velenoso per Bellita, e poi fugge lasciando la borsa con il veleno nella cucina del Dominguez. Marcia rifiuta l’offerta di Santiago di andare a Cuba fino a quando non le dice chi è veramente. Andrade confessa a Ursula che il vero Santiago è morto tempo fa in Brasile. L’uomo che adesso sta con Marcia è un impostore.

Rosina, convinta che suo marito e Maite nascondano una relazione, va a casa della ragazza all’improvviso per coglierli di sorpresa. Arrivata lì, scopre che i loro incontri erano soltanto una grande opportunità d’affari, quella di aprire una galleria d’arte. Genoveva e Felipe iniziano con i preparativi per il matrimonio. Marcia, invece, si sente abbandonata e triste.

Ursula confessa a Genoveva che l’uomo che afferma di essere Santiago, il marito di Marcia, è veramente un impostore. Genoveva non crede a Ursula riguardo alle dichiarazioni che gli ha dato sull’identità di Santiago. Genoveva decide di affrontare Santiago e chiedere chi è veramente. Santiago vuole fuggire da Acacias e chiede a Marcia di andare a Cuba il prima possibile, rivelandole la sua vera identità.

Intanto, il medico vuole cercare un antidoto per Bellita, che sta molto male a causa del veleno che gli è stato somministrato. Cesareo rivela alla famiglia di Camino della relazione che ha con Maite. Al rientro, Felicia e Camino hanno una discussione su Maite e Felicia finisce per schiaffeggiare sua figlia. Santiago dopo aver rivelato tutta la verità a Marcia, le chiede implorandola di non abbandonarlo. In seguito, Genoveva ordina a Velasco un lavoro misterioso. Felicia soffre della discussione con Camino ed Emilio rimprovera sua sorella per il suo comportamento.

Santiago ha acquistato alcuni biglietti per andare a Cuba e Marcia accetta di accompagnarlo e lo comunica a Lolita. Genoveva annuncia ai vicini che presto sposerà Felipe. Nel frattempo, si scopre che Andrade ha subito un pestaggio e non è stato processato. Intanto, i medici all’inizio non trovano l’antidoto per salvare Bellita ma Jose arriva con la notizia di aver trovato qualcosa che può aiutare.