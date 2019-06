Anticipazioni spagnole “Una Vita”: Alfredo denuncia Liberto per il tradimento con sua moglie Genoveva

Cosa ne pensa l’autore

Anna Morandino - Gli amici di Liberto come Marcelina, Susana, Casilda, vogliono aiutarlo a recuperare il matrimonio con sua moglie Rosina dopo il tradimento con Genoveva. Tuttavia gli amici sentono questa situazione con obiettività e distacco, mentre Rosina, sua moglie, si sente ferita nei sentimenti, tradita, per questo non riesce a perdonarlo, perché adesso è venuta meno la fiducia in suo marito.