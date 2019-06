Anticipazioni spagnole “Il Segreto”: si scopre il piano malvagio di Fernando per Maria

Brama di potere, amore e tradimenti sono i temi su cui si basa la telenovela “Il Segreto”. Le puntate della soap opera possono essere viste e seguite sul canale televisivo Mediaset, Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 15,30. Scopriamo cosa ci anticipano le trame degli spoiler spagnoli. Il medico, lo specialista che ha visitato Maria, ha per lei una notizia che è totalmente devastante, infatti, il suo infortunio è definitivo, resterà paralizzata per sempre.

Maria non riesce a rialzarsi e Fernando non smette di confortarla con una tenerezza mai vista prima. Più tardi scopriamo che Fernando paga il dottore, ma non per la sua prestazione medica, ma per dire a Maria cosa voleva lui. A Puente Viejo, il dottore esamina Elsa dopo lo svenimento e dice che va tutto bene, ma non si può esporre a molti fatti e notizie imprevedibili.

Più tardi inizia una discussione tra Elsa e Antolina, e quest’ultima fa la vittima della situazione e si mostra innocente e estranea al malore di Elsa. Durante la discussione, Elsa comincia a impallidire a causa della febbre. Nel frattempo, Prudencio dà le garanzie a Lola per esaminarle. Lola è totalmente distratta e pensa solo a passare del tempo con Prudencio anche se deve dare la sua opinione sulle garanzie.

Raimundo e Irene, invece, parlano della situazione difficile che si è creata e giungono alla conclusione che l’unico che potrebbe trarne beneficio è Fernando. Fernando Mesía ora è un uomo felice, che si prende cura di una Maria indifesa. Più tardi, Raimundo si arrabbia molto quando scopre che Fernando non ha fatto attendere il dottore per poter parlare con lui di persona.

Mauricio inizia a riprendere conoscenza dopo il ferimento. Elsa sottovaluta il suo malessere ma tutti sono preoccupati per la sua salute. Antolina confida a Isaac che desidera una rapida guarigione per Elsa, ma lui la butta fuori di casa. Più tardi Antolina dice a Dolores che se Elsa fosse morta le avrebbe reso le situazioni più facili con Isaac. Mauricio confessa a Raimundo cosa è successo il giorno in cui stato colpito dal proiettile, ma non ricorda chi era l’autore dello sparo.