Anticipazioni spagnole “Il Segreto”: Severo vuole far esplodere i depositi di Francisca, Irene accusa Prudencio di usura

Intrighi, misteri e amori impossibili caratterizzano la soap opera “Il Segreto”, le cui puntate sono trasmesse dal lunedì alla domenica nella fascia pomeridiana del canale televisivo Mediaset, Canale 5. Mentre il martedì è trasmessa la maxi puntata in prima serata su Rete 4 dalle ore 21,25. Vediamo cosa ci anticipano gli spoiler spagnoli de “Il Segreto”. Francisca Montenegro è ancora molto diffidente e nutre forte dubbi sulla decisione di restare in città di Fernando Mesia. Lui le assicura che non nasconde nessuna decisione oscura. Nel frattempo, Adela dice a Irene e al resto delle donne dell’associazione che Victoria Kent parlerà dei diritti delle donne nel matrimonio.

Severo porta del materiale esplosivo agli uomini che devono preparare la bomba, e parla con il leader del gruppo, Romualdo, sulle possibili e gravi conseguenze che potrebbe causare l’esplosione del deposito. Severo aggiunge che non vuole assolutamente che ci siano delle vittime durante lo scoppio. Nel frattempo, il dottor Zabaleta comunica a Isaac che può vedere Elsa. Invece, Antolina consegna le chiavi di casa sua a Dolores e le dice che sta per abbandonare per sempre Puente Viejo.

Prudencio confessa a Marchena l’accordo che ha raggiunto con Severo, ignorando però gli avvertimenti del suo amico e dipendente: in questo modo si mette contro Francisca Montenegro nel suo scontro con Severo. Più tardi Prudencio Ortega ha notizie del secondo prestito che ha concesso a Lola. Meliton e Onesimo, invece, che sono entrambi attratti da Saturna, la pescivendola, s’incontrano alla sua bancarella, e la ragazza si mostra divertita dalla situazione. Infine, Isaac riesce a far uscire Elsa dalla prigione.

Entrambi si sentono sollevati d’animo e pensano che ormai Antolina sia una storia passata, adesso devono vivere il loro amore. Si baciano appassionatamente per dimenticare tutto il male che hanno dovuto affrontare. Elsa rientra in città e tutti la accolgono calorosamente. Consuelo è la persona più felice perché finalmente può riabbracciare la sua nipotina. Isaac confessa poi a Matias del ricatto che ha fatto ad Antolina e che l’ha spinta a partire per sempre da Puente Viejo.

Nel frattempo, Marchena cerca di dimenticare i suoi dispiaceri bevendo alcol. Marchena non vuole confidarsi neppure con Matias. Poi l’uomo va a La Casona per incontrare Donna Francisca, e Mauricio nel vederlo non è per niente sorpreso. Più tardi, Prudencio rivela a Irene che ha esteso nel tempo il rimborso del prestito contratto dal marito Severo. Eppure Irene non reagisce come pensava l’Ortega, infatti, la moglie di Santacruz maledice il suo lavoro, e lo chiama usuraio.