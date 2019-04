Anticipazioni spagnole "Il Segreto": Roberto è scomparso, soltanto Donna Francisca sa dove si trova

La soap opera Il Segreto, scritta da Aurora Guerra, continua ad appassionare il pubblico televisivo, con storie d’amore, d’inganni e intrighi da scoprire. La telenovelas El secreto de Puente Viejo ha origine in Spagna, dove gli ultimi spoiler ci rivelano nuove vicende avvincenti. Le puntate della telenovela Il Segreto possono essere viste su Canale 5 tutti i giorni durante la fascia pomeridiana, mentre il martedì la soap ci aspetta in prime time su Rete 4 dalle 21:25 alle 22:25. Antolina spiega ai suoi amici cosa è accaduto ad Alvaro e che farà di tutto, supererà qualsiasi ostacolo, per conoscere tutta la verità.

Nello stesso momento Elsa sta parlando con Consuelo e Marcela di Antolina e della sua gravidanza. Antolina continua a portare avanti il suo piano e accusa pubblicamente Elsa di essere una bugiarda, ha detto delle menzogne sulla questione dei suoi soldi. Intanto, Maria non riesce a credere che il suo nuovo amore Roberto sia partito senza di lei, se ne è andato. Invece Donna Francisca ha elaborato un piano con Mauricio in modo che, Maria non sospetti che ci siano loro due dietro la scomparsa di Roberto.

Maria non si fida di nessuno, così chiede tramite telegramma, all’ambasciata di Cuba, se Roberto ha intenzione di rientrare nel Paese. Più tardi Raimundo rientra con la risposta con il telegramma da Cuba. Nel frattempo, Prudencio spiega a Marchena come gestiranno il loro business, ha intenzione di tranquillizzarlo. Prudencio riconosce davanti a Matias che la sua attività principale sarà quella di prestare denaro, e il giovane va via dubbioso e pentito di avergli venduto dei locali. Adela e Irene iniziano a parlare dell’associazione dedicata ai diritti delle donne che vogliono creare a Puente Viejo. Antolina vuole screditare Elsa in tutta Puente Viejo, e inizia a rivelare che la ragazza è ricca. Saul e Julieta decidono di partire da Puente Viejo. I due vanno a salutare prima Consuelo, poi il giovane va da suo fratello Prudencio, invece, Adela e Irene cercano disperatamente di far rimanere Julieta e Saul in città. I due innamorati partono, è un addio doloroso ed emotivo, ma anche felice perché se ne vanno insieme.

Nel locale di Prudencio, si presenta una giovane donna: Lola. Lola chiede un prestito e spiega le sue garanzie, Prudencio le dà i soldi. Intanto in Villa Maria si è accertata che Roberto sia partito per Cuba. Donna Francisca le chiede di restare a Puente Viejo con lei. Maria accetta di restare alla Casona. Severo, intanto, è preoccupato, e all’insaputa di Carmelo e Irene chiede in prestito una grossa somma di denaro da Prudencio.

La relazione medica del dottor Alvaro dimostra che Antolina non è realmente incinta. Più tardi Antolina organizza una cena. A cena con Matias e Marcela, Isaac mostra a sua moglie Antolina le prove delle sue bugie sulla falsa gravidanza. Antolina reagisce infuriandosi e negando la verità. Prudencio vuole qualche giorno per decidere se prestare i soldi a Severo. Nel frattempo, Irene cerca di convincere il marito a rivelarle il motivo della sua preoccupazione.