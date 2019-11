Anticipazioni spagnole “Il Segreto” puntate spagnole: il triangolo amoroso tra Adolfo e le due figlie di Ignacio

Le puntate della telenovela “Il Segreto” sono trasmesse su Canale 5, rete Mediaset, dal lunedì al venerdì dalle ore 16,10, il sabato alle 15,10. Gli spoiler spagnoli della soap opera ci svelano e ci sorprendono con nuove vicende inedite. Ignacio chiede a Urrutia e Pablo di presentarsi in modo impeccabile a Ramon, il nuovo revisore contabile. Poi Ignacio presenta le sue figlie a Ramon. Manuela rivela a Encarnacion dei dubbi che ha sulla storia d’amore tra Rosa e Adolfo. Rosa intuisce che sua sorella si è innamorata di Adolfo. Rosa chiede a sua sorella maggiore di andare all’appuntamento con Adolfo.

Il giovane Adolfo si sente pietrificato e sbalordito quando vede Marta e quando lei cerca di andarsene, la ferma. Nel frattempo, la marchesa parla con suo figlio Tomas, e gli consiglia di smettere di vedere Marcela. Lo avverte che il marito di Marcela ha già ucciso un uomo in passato, e il prossimo potrebbe essere lui. Il rapporto tra Marcela e Matias è molto distaccato, si trattano come due estranei. Nel frattempo, i minatori e Alicia attendono la presenza di Matias.

I minatori ammirano molto il marito di Marcela. Tutti sono d’accordo sul fatto che lui possa richiedere uno sciopero inflessibile, ma temono che la marchesa ignori le loro richieste. Tra Marta e Adolfo c’è una forte attrazione, a differenza di sua sorella Rosa. Rientrata a casa, Rosa tempesta di domande Marta, che le suggerisce di dimenticarsi di lui. Più tardi, Marta confessa a Manuela che si sente fortemente attratta da Adolfo.

Intanto, Ignacio e Ramon parlano delle rivolte pericolose che stanno accadendo a Bilbao. Urrutia e Solozabal concordano di rivelare questa brutta notizia alle rispettive figlie, e Urrutia non sa come affrontare la ribelle Alicia. Ignacio informa le sue figlie che trascorreranno l’inverno in città e sarà impossibile per loro tornare a Bilbao. A questo punto, Marta non ha più scuse per evitare Adolfo. Nel frattempo, Marqueda va dalla marchesa con la scusa di mostrarle delle fatture, ma in realtà vuole un momento d’intimità con lei. Nel frattempo, Antonita e la marchesa aspettano con impazienza l’ospite che occuperà il padiglione: essa è Francisca Montenegro. La marchesa è la cugina dell’ex marito di Francisca Montenegro, Salvador Castro.

Antonita è sbalordita dalle maniere della nuova ospite e dalla sua eleganza. Adolfo e Tomas avvertono di nuovo sua madre sulla sicurezza delle miniere, che deve essere rafforzata, per evitare una rivolta di protesta. Carolina, l’altra figlia di Ignacio Solozabal, rimprovera di nuovo Paul per la sua paura di dichiarare la verità a suo padre. Nel frattempo, Marta parla con Manuela e la convince a non raccontare la storia d’amore tra Rosa e Adolfo. Alicia avvisa Matias di incontrarsi con i minatori per chiedere sicurezza nelle miniere.