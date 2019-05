Anticipazioni spagnole “Il Segreto”: Prudencio è scomparso, Elsa è in pericolo di vita

La soap opera spagnola “Il Segreto” è trasmessa su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 16,25; il sabato la puntata alle 15,10 mentre la domenica alle ore 16,25. La programmazione Mediaset trasmette anche il martedì la maxi puntata in prime time su Rete 4 alle 21,25. Leggiamo cosa anticipano gli spoiler spagnoli de El secreto de Puente Viejo! Fernando Mesia confessa alla sua ex moglie, Maria Castaneda, che non ha il coraggio di chiedere alla sua nuova fidanzata Maria Elena di sposarlo, a causa del suo passato oscuro.

Elsa in prigione sarà aiutata dal sergente di turno, ma la ragazza sembra morta. Il gendarme chiede aiuto al dottor Zabaleta, che riesce a far riprendere Elsa salvandole la vita. Elsa spiega che si è sentita male dopo l’aggressione della sua compagna di cella, e che vuole chiedere qualcosa al dottore in privato. Severo è scomparso, né la famiglia né gli amici sanno dove sia, e iniziano a cercarlo.

Infine Carmelo trova Severo, quest’ultimo si trova in una zona dove Francisca Montenegro nasconde dei silo contenenti enormi quantità di riso, lo fa per far scendere il prezzo del grano. Carmelo ha dei dubbi sul motivo dei silo nelle terre della Montenegro, ma Severo ne è certo e in più confida al suo migliore amico Carmelo Leal che ha chiesto un prestito un po’ di tempo fa e che nemmeno la casa in cui vive con Irene è di sua proprietà.

Intanto, Isaac accusa Antolina di essere la mandante del pestaggio che Elsa ha subito in prigione. Il dottor Zabaleta, invece, comunica a Elsa che la sua condizione di salute dopo il pestaggio è molto delicata, il suo recupero sarà lento. Ad Isaac invece gli viene negato di incontrare Elsa in prigione. Nel frattempo, Onesimo e Meliton si sentono attratti dalla bellezza di Saturna la nipote di Venancio, che è diventata la nuova pescivendola del paese. Intanto, Severo affronta Raimundo Ulloa e Carmelo accusando Francisca Montenegro di essere la causa delle sue disgrazie. A La Casona Raimundo chiede a Francisca se Severo ha detto il vero, ma lei fa finta di niente e nega tutto.

A La Casona Fernando Mesia fa una proposta di matrimonio a Maria Elena davanti a tutti. In seguito, Severo dice a Prudencio che non sarà in grado di saldare il suo debito né adesso né domani. Prudencio non sa come comportarsi con Severo, mentre la matrona Francisca Montenegro è felice per i problemi che sta affrontando Severo Santacruz. Prudencio che non sa come affrontare questo mancato pagamento del debito, chiede un consiglio a Marchena, che consiglia di fare una colletta per saldare il debito. Infine Maria Elena accetta la proposta di matrimonio di Fernando. Il sergente Cifuentes invece, ha qualcosa da dire a Isaac su Elsa.