Anticipazioni spagnole “Il Segreto”: Pablo vuole scoprire l’identità di sua madre

Le anticipazioni spagnole della telenovela “Il Segreto” ci svelano nuovi e forti colpi di scena. Le puntate della soap opera “Il Segreto” sono trasmesse sulla rete Mediaset, Canale 5, da lunedì a venerdì dalle ore 16,10. Leggiamo cosa sta accadendo in Spagna, ai nostri amati protagonisti della telenovela, perché nella penisola iberica le puntate hanno una messa in onda in avanti come programmazione. Tomas decide di assumere Alicia alla miniera, perché crede che sia una ragazza coraggiosa. Al suo rientro, la ragazza decide di non raccontare alla madre di aver trovato un nuovo lavoro, fino al ritorno del padre Jesus a casa. La notizia rende felice Encarnacion ma Jesus Urrutia, tuttavia, non sarà contento della decisione presa dalla figlia, perché avrebbe voluto che trovasse un lavoro nella fabbrica.

Adolfo reagisce male alla minaccia di Marta di sanzionare la miniera per irregolarità. Marta va in municipio e confessa al sindaco del fallimento delle sue trattative, crede di non essere preparata per la sua posizione di consigliere ma Mauricio lo incoraggia e gli fa capire che l’importante è il suo atteggiamento e la sua generosità. Francisca, nel frattempo, ordinerà ad Antonita di essere inserita nella cena con i figli della marchesa, confermando di essere tornata la matrona di Puente Viejo. Adolfo informa don Ignacio, che ha deciso di tornare alla miniera, crede che suo fratello abbia bisogno di lui.

La marchesa Isabel, rientra a Puente Viejo a La Casona, e la sua serva Antonita, non sa da dove cominciare a raccontarle la notizia sulla Montenegro. Rosa è furiosa e incolpa Marta della questione di Adolfo che vuole lasciare la fabbrica per ritornare alla miniera. Ignacio chiede a Urrutia di incoraggiare Pablo a tornare in fabbrica. Pablo accetta, e chiede a Jesus Urrutia delle informazioni, vuole sapere di sua madre e sa che Urrutia la conosceva.

Isabel, nel frattempo, rientra a La Habana nello stesso momento della cena tra Francisca e i figli della marchesa. Infine, Alicia sarà scambiata per una ladra proprio durante il suo primo giorno di lavoro a La Habana. Urrutia non vorrà svelare a Pablo l’identità di sua madre, e gli suggerirà di parlarle con don Ignacio. Rosa, all’opposto, sarà molto felice dopo aver fatto la conoscenza della marchesa, la quale le dirà, di essere intenzionata ad aiutarla con le nozze. Tomas metterà in salvo Alicia dalla collera di Isabel, quando sarà incolpata di essere una ladra. Il ragazzo, poi, informerà la madre di averla assunta in miniera. Francisca, bensì, vorrà scoprire la causa dell’insolito viaggio della cugina di Salvador, e quindi chiederà notizie ad Antonita.

Marta, Rosa e Carolina vorranno scrivere una lettera alla madre, intanto, Matias incolperà la figlia di Urrutia di essere un’incosciente. Matias, precisamente, avrà timore che la donna abbia l’intento di ritornare ai passati ideali rivoluzionari. Isabel, nel frattempo, comprenderà che suo figlio Adolfo è innamorato di Marta. Tuttavia, il ragazzo le dirà di aver proposito di sposare Rosa, dopo averla disonorata. Infine, il giovane condividerà con suo fratello Tomas l’idea che Alicia stia svolgendo un buon lavoro nella miniera.