Anticipazioni spagnole “Il Segreto”: Pablo e Carolina si scambiano un bacio ma il ragazzo lo reprime

Nuove anticipazioni di puntate inedite arrivano dalla Spagna della telenovela “Il Segreto”. La soap opera può essere seguita su Canale 5, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16,10. Leggiamo cosa ci rivelano gli spoiler spagnoli basandoci sulle ultime puntate trasmesse nella penisola iberica. Adolfo finge di collaborare con i rivoluzionari, e riesce a liberarsi e a salvarsi. Non riesce a liberare, però, Don Ignacio e Urrutia che sono ancora legati. Rosa, la figlia di Ignacio Solozabal, rimane per aiutare Adolfo a liberarli.

Dopo, Adolfo eroicamente salva Rosa in extremis. Quando tutti sono liberi, fuggono via dalla stazione, e in quel momento la stazione salta in aria, le bombe iniziano ad esplodere, ma loro sono già tutti al sicuro. Nella piazza di Puente Viejo si radunano i cittadini con gli ostaggi liberati da Adolfo. Don Ignacio non smette di elogiare la coraggiosa reazione di Adolfo, mentre lui si comporta con modestia, a questo punto, arriva la Marchesa, sua madre.

La Marchesa si presenta a tutti con orgoglio e come la madre di Adolfo, lasciando tutti sbalorditi, anche Don Ignacio. Mauricio, il capitano e il sacerdote celebrano il successo della fine del rapimento, ma Don Filiberto è molto arrabbiato e deluso, perché crede che questo evento dipende da come viene mal governato il paese.

In seguito, Maqueda, va a Don Filiberto, scusandosi innanzitutto per l’insistenza nel voler avere da lui la lettera di raccomandazione. Maqueda, poi, con astuzia la ottiene, dicendo che la madre di suo figlio fa volontariato presso la parrocchia. Adolfo torna a casa e Tomas spiega l’ostilità che la loro madre, la Marchesa, ha contro Don Ignacio, ma anche che è il miglior cliente delle miniere, quindi devono anche rispettarlo. La Marchesa poi ricorda a Adolfo che deve concentrarsi sul lavoro, che ha avuto il tempo e la possibilità di vivere a Parigi, ma adesso deve rispettare gli ordini di sua madre. Poi gli presenta il caposquadra, Maqueda, e sembra che ci sia un buon rispetto tra loro.

A La Casona, Manuela accoglie la famiglia con gioia. Carolina chiede di Adolfo e tutti esaltano il suo comportamento. Pablo e Carolina si scambiano un bacio, ma il ragazzo lo reprime. Carolina vuole dire a suo padre che si amano, ma Pablo crede che questo non sia il momento giusto. Mentre Marcela sta con Tomas, vede arrivare Raimundo, è sorpresa di vederlo, poiché non sa nulla di lui da molto tempo. Raimundo è tornato a Puente Viejo perché sta cercando Francisca.