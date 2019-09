Anticipazioni spagnole “Il Segreto”: nuovi protagonisti a Puente Viejo. Mauricio sindaco della città

Le puntate della telenovela “Il Segreto” le possiamo seguire su Canale 5, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,30. Una nuova stagione ci svelano gli spoiler spagnoli sta iniziando nella penisola iberica, dove ha origine la soap opera scritta da Aurora Guerra. Irene, Severo e il loro bambino stanno per partire da Puente Viejo, e salutano Carmelo con tristezza. Emilia, Alfonso, Maria e i bambini salutano Marcela e Matias, devono partire anche loro per Cuba. Matias è determinato a restare in città a Puente Viejo, mentre Marcela anche se non accetta la sua decisione decide di rispettarla lo stesso e di stargli accanto. Raimundo e Francisca decidono di partire e trasferirsi nella capitale, ma prima di andare via consegnano un biglietto per a Mauricio per andare a Montevideo, dove incontrerà Fè.

Inizia una nuova stagione de “Il Segreto”, con nuovi personaggi. C’è un salto temporale, ci troveremo nel settembre del 1930, l’imprenditore basco Ignacio Solazabal parla con Jesus Urrutia, una persona molto fidata, e poi porta le sue tre figlie a Bilbao, come fanno ogni estate. La figlia maggiore Marta piange il suo fidanzato morto. La seconda figlia è Rosa, e ha deciso che studierà legge, mentre la più piccola delle figlie è Carolina, che si rifiuta di tornare a Bilbao.

Le due sorelle maggiori chiedono a Pablo se sa cosa stia succedendo a Carolina, ma lui non sa cosa rispondere. Conosciamo Encarnacion, cuoca dei Solozabal e moglie di Urrutia. La donna sta preparando la cena d’addio delle tre figlie dell’uomo d’affari basco, quando appare sua figlia Alicia, ribelle e con idee rivoluzionarie. Don Ignacio parla con il sacerdote Filiberto, con il Capitano Huertas, e con Mauricio, che tutti conosciamo perché era stato il caposquadra di Francisca e che ora è il sindaco della città, e Urrutia. Intanto, Pablo riferisce all’uomo d’affari basco che è stato chiamato alle armi, e la figlia più giovane sviene. Il padre poi dice che è troppo debole per andare con loro a Bilbao.

Quando Marta e Rosa si preparano per prendere il treno, incontrano un bel ragazzo che torna in città. In quel momento, diversi delinquenti mascherati e armati compiono, in nome della rivoluzione, delle rapine nei confronti dei viaggiatori più ricchi. Nel frattempo, a L’Avana, conosciamo la famiglia che ora vive lì, quella della Marchesa de el Viso. Suo figlio, Tomas, parla con Inigo Maqueda, il caposquadra della miniera, del mancato pagamento agli operai. La Marchesa poi effettua i pagamenti, e aggiunge che gli operai sono ingrati. Antonita e la marchesa, parlano dei dettagli per dare il benvenuto all’altro figlio, Adolfo.

Tomas informa sua madre che hanno ricevuto un invito da La Casona per rimandare indietro le figlie di Solozabal. La Marchesa si rifiuterà, come accade ogni anno. Dolores e Tiburcio continuano a gestire il loro locale. Nel bar dell’ostello, Marcela e Hipolito parlano di come sia cambiata Puente Viejo, dal nuovo sindaco, Mauricio, della morte di Gracia, e dell’assenza di Matias, senza aggiungere altri dettagli. Poi arriva Tomas e si abbracciano fortemente e con desiderio.