Anticipazioni spagnole “Il Segreto”: Matias dopo la prigionia ritorna a Puente Viejo

Le puntate italiane della soap opera “Il Segreto” sono trasmesse su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 16,10, mentre il sabato alle 15,10. Mauricio porta un’altra notizia per Don Ignacio, gli abitanti vicini a Puente Viejo l’hanno citato in giudizio. Marta chiede a Manuela un aiuto per sistemare alcuni abiti. Vuole che Adolfo la inviti a una danza a Puebla. Poi scopre che sua sorella Rosa ha un appuntamento con Adolfo. Adolfo vuole recuperare gli affari delle miniere con Marqueda. Adolfo chiede a suo fratello Tomas di scusarlo davanti a sua madre perché ha incontrato Rosa. Il giovane parla del fascino delle due sorelle, è innamorato di Marta, ma anche di Rosa, che ha incontrato durante il rapimento in stazione. Invece, Urrutia affronta sua figlia Alicia poiché ha abbandonato gli studi. Tuttavia la giovane donna, con lo spirito ribelle che la caratterizza, chiede ai suoi genitori più tempo e assicura loro che lascerà casa non appena avrà modo.

Rosa e Marta, rendendosi conto che amano lo stesso uomo, cercano di essere prudenti in modo che il padre non lo scopra. Rosa chiede a sua sorella di accompagnarla al suo appuntamento con Adolfo. Tomas confessa a suo fratello l’interesse di sua madre per il guadagno sulle miniere. Il giovane gli chiede di aspettare perché vuole controllare alcune cose, e, infatti, scopre che il sistema di estrazione è totalmente obsoleto e non c’è sicurezza per i lavoratori. Marcela parla con l’amante Tomas di Adolfo. Don Ignacio scopre attraverso il sindaco che è stato denunciato.

Matias appare senza preavviso davanti a una sbalordita Marcela. L’incontro tra Matias e Marcela è molto freddo e strano. Subito dopo Marcela avverte Tomas del ritorno di suo marito. Marcela cerca di calmarsi, ricordando i momenti più belli che ha vissuto con Matias. Non riesce a cancellare però i suoi ricordi con Tomas e di quello che prova per lui. Marcela non sa cosa fare, è indecisa.

Nel frattempo, Adolfo chiede a Marqueda se ha dato i documenti e le informazioni sulla miniera a sua madre, la Marchesa. Il caposquadra non dà molte spiegazioni ricordando che con la donna sono finiti a letto. Tomas è onesto con Adolfo e confessa che Matias è tornato in città. Marta si sente a disagio del rapporto di sua sorella Rosa con Adolfo e sollecita il padre a tornare a Bilbao. Matias e Marcela si comportano come due estranei. Lui la rimprovera di averlo sottoposto a un interrogatorio, infatti, non vuole confessare, dove è stato durante i mesi in cui è stato liberato. Marcela nota che suo marito esce e rientra con sospetto.

Quando lo vede parlare con il prete, chiarisce a Marcela che deve dare una sua immagine irreprensibile, perché verranno dal tribunale per ricercare informazioni su di lui. Matias si presenta in modo molto sospetto nella casa dell’Urrutia, ma chi sta cercando è Alicia, il suo legame e il suo contatto. Adolfo consiglia a suo fratello Tomas di andare all’ostello come ha sempre fatto. Tomas s’ingelosisce molto quando vede Marcela accanto a Matias. Alicia e Matias fanno parte di un gruppo pericoloso. Infine, Tomas si sfoga con suo fratello Adolfo e gli assicura che lascerà Marcela.