Anticipazioni spagnole “Il Segreto”: Maria umiliata e maltrattata dall’infermiera Dori

Nuovi colpi di scena accadranno a Puente Viejo, gli spoiler spagnoli ci anticipano avvenimenti importanti. La telenovela, scritta da Aurora Guerra, prosegue con nuovi colpi di scena. Le puntate “Il Segreto” le possiamo guardare dal lunedì al venerdì su Canale 5, alle ore 15,30. Francisca va a La Habana per prendere Maria e portarla con sé. Fernando glie lo impedisce. Quando rientra a La Casona, Raimundo affronta Francisca perché non gli sta bene che sia andata da Fernando Mesia da sola.

Raimundo informa Irene di quello che è successo a La Habana, lui, infatti, crede che Fernando stia cercando di suscitare l’ostilità di Francisca. In seguito, Fernando incontra Matias e gli riferisce che sua sorella è ben accudita. La nuova infermiera di Maria, Dori, giunge a La Habana, ma fin da subito non si instaura un buon rapporto tra le due donne.

Nel frattempo, Carmelo insiste per avere qualche indizio sull’incidente dell’automobile in cui viaggiava Adela, e riconosce prima di Severo che ci sono alcune tracce che avevano trascurato e che portano lontano da Puente Viejo, a Belmonte, la città del sindaco di cui avevano pubblicato le sue infedeltà e che giurò vendetta. Prudencio confessa don Berengario che Francisca lo ha raggirato con Marchena e anche con Lola.

Matias percorre con Lola un vicolo e quando le chiede cosa sia accaduto tra loro, perché è finita in quel modo la loro relazione, la ragazza non sa cosa dire. Isaac ed Elsa non si accorgono che Antolina li tiene sotto controllo passando di nascosto nel cortile. Antolina si nasconde in un angolo giusto in tempo per evitare che Meliton la vede e la catturi. L’infermiera di Maria usa metodi duri e umilianti di riabilitazione.

Infatti, farà cadere dalla sedia Maria, nel tentativo di prendere i disegni che i suoi figli le hanno mandato e che l’infermiera ha scagliato sul pavimento. Isaac non riesce a persuadere Elsa ad andare alla locanda per essere più tutelata e protetta. Nel frattempo, Antolina vive in condizioni pietose in una capanna. Durante una vigilanza della Guardia Civile, Antolina si introduce furtivamente nel municipio. Nel frattempo, Irene arriva con delle notizie, dice di sapere chi è responsabile di tutto ciò che è successo.