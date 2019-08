Anticipazioni spagnole “Il Segreto”: Maria riprende a camminare dopo l’esplosione al monastero

Gli spoiler spagnoli della telenovela “Il Segreto” ci fanno scoprire nuove vicende dei nostri amati protagonisti. Le puntate italiane della serie “Il Segreto” le possiamo seguire sul canale televisivo Mediaset, Canale 5, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15,30. Scopriamo cosa sta accadendo a Puente Viejo basandoci sulle ultime puntate trasmesse in Spagna. Prudencio spiega alla sua amata Lola, che ciò che sua sorella vuole vendergli è la fattoria, e vuole farlo prima di ottenere un risarcimento dal Sottosegretario. Prudencio crede che possa essere un buon acquisto.

Lola, invece, prende un’altra decisione, non vuole acquistare la fattoria, perché non si fida né di sua sorella, né di suo cognato, e pensa che gli causerà soltanto dei problemi. Prudencio ricorda a Lola le pressioni dell’usuraio. Armero riappare subito dopo esigendo delle risposte da entrambi.

Il monastero è crollato dopo l’esplosione. Maria cammina a fatica, dicendo a tutti cosa è successo, lasciandoli stupiti. Francisca ammette che ci sono stati tre miracoli: Maria che ha evitato un disastro, cammina di nuovo e Fernando che è morto tra le macerie. Il Sottosegretario scopre tramite Meliton dell’esplosione, e si reca immediatamente lì.

Severo e Carmelo lo aggiornano su tutto ciò che è accaduto, e lui è incredulo, intanto, il corpo di Fernando ancora non viene trovato. Severo e Carmelo ne approfittano per cercare di far desistere il Sottosegretario dal riempire i depositi, ma lui non cambia idea. Maria torna a La Casona, si scusa per il suo atteggiamento e chiede il permesso di tornare a casa, ma Francisca risponde di no.

Nel frattempo, Marcela comprende che la sconosciuta, che ha offerto il caffè a Esther, è Marina. Don Berengario ascolta la giovane donna, e comprende che sta mentendo. Esther ha una pausa e suo padre le chiede di spiegargli meglio. Si ferma di nuovo e finge di sentirsi infastidita. Don Anselmo prova a chiarire le cose con il suo amico, ma Don Berengario si sente molto confuso da tutto quello che sta accadendo, e soprattutto dai suoi sentimenti. Marina si gira verso Esther, stanca delle sue bugie, e le chiede attenzione, anche se la giovane donna non vuole ascoltarla.