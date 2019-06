Anticipazioni spagnole “Il Segreto”: Lola nasconde la verità a Prudencio sapendo che è in pericolo

Le puntate della telenovela spagnola “Il Segreto” sono trasmesse dal lunedì al venerdì su Canale 5, alle ore 15,30. Gli spoiler spagnoli ci svelano importanti novità per i nostri protagonisti. Francisca avverte Raimundo che compirà la sua vendetta, ma aspetterà che Mauricio riprenda conoscenza e riconosca chi lo ha sparato.

Carmelo, invece, non vuole restare a casa, mentre Severo ha ricevuto un messaggio da Raimundo. Severo Santacruz non si presenterà all’appuntamento in quanto potrebbe essere una trappola. In seguito, Raimundo Ulloa entra nella casa di Severo per parlare con Irene. Meliton, invece, fa credere che Carmelo sia stato l’autore dello sparo, anche se poi si schiera dalla sua parte, non lasciandolo solo. A La Habana Fernando dedica tutto se stesso a Maria in maniera premurosa, e la incoraggia prima dell’arrivo imminente del medico specialista. Intanto, i figli di Maria stanno già andando in collegio.

Elsa ritorna a Puente Viejo e tutti le danno il benvenuto. La giovane donna è molto felice dall’accoglienza dei suoi amici. Elsa, sorpresa, chiede dove sia Adela. Tutti cercano di nascondere la notizia sulla morte dell’insegnante per evitare di darle un dispiacere. Eppure Antolina le rivela che Adela è morta. Elsa sembra sentirsi bene, ma è molto debole, infatti, poco dopo sviene.

Lola nasconde la verità a Prudencio e cerca di camuffare la situazione, ma non ci riesce. Il giovane intuisce che stia accadendo qualcosa. Prudencio spiega di aver avvicinato un cliente che potrebbe cambiare totalmente la sua vita. In seguito, Irene e Raimundo raggiungono un accordo, una tregua per mettere fine al pericolo nelle loro famiglie. Irene è disperata di fronte alla testardaggine di suo marito, gli chiede di parlare.

Lola è molto impensierita per le notizie del nuovo cliente di Prudencio e gli chiede di analizzare prudentemente i consensi prima di dare una risposta. La giovane sospetta che dietro ci sia Francisca. Finalmente arriva a La Habana, il medico specialista per analizzare il caso grave di Maria. Tuttavia, deve fare prima alcuni test per dare una diagnosi. Dopo aver controllato tutto, prende una decisione.