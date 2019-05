Anticipazioni spagnole “Il Segreto”: Francisca non si fida di Maria Elena, la nuova fidanzata di Fernando

Nuove vicende accadranno a Puente Viejo per stupire i telespettatori e fan de “Il Segreto”. Le puntate spagnole hanno una messa in onda temporale in avanti rispetto alle puntate italiane. “Il Segreto” può essere seguito dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle 16:25 alle 17:10. Il sabato, invece, dalle 15:10 alle 16:00. La domenica, infine, dalle 16:25 alle 17:20. Il martedì la soap opera va in onda in prime time su Rete 4 dalle 21:25 circa fino alle 22:25. Leggiamo adesso cosa è accaduto a Puente Viejo ai nostri protagonisti durante le ultime puntate trasmesse in Spagna.

Fernando Mesia presenta la sua nuova fidanzata, Maria Elena, prima a Maria Castaneda, la sua ex moglie, parlandole molto cordialmente poi le chiede di accompagnarlo in città. Poi si reca a La Casona per presentare Maria Elena ufficialmente a Francisca Montenegro. Quando restano soli nella stanza Donna Francisca e Fernando, la matrona lo affronta e vuole sapere cosa sta accadendo esattamente. Fernando le dà delle spiegazioni che fanno capire che lui è un uomo cambiato, lasciandola stupita.

Nel frattempo , Antolina fa arrestare Elsa. Antolina accusa Elsa di vivere insieme a un uomo sposato, Isaac, e le ricorda che lui è ancora suo marito. Isaac dopo va a trovare Elsa in prigione e le dice che ritornerà a vivere con Antolina, ma soltanto come strategia, affinchè lei ritiri la denuncia. Elsa non riesce ad andare daccordo con la sua compagna di cella, e in un momento di litigio, Elsa viene portata via per sottoporla ad una punizione.

Consuelo va a visitare sua nipote Elsa in prigione e intende che non viene trattata bene e quando l’anziana signora chiede spiegazioni a Elsa la ragazza perde i sensi e sviene. Intanto a La Casona, Donna Francisca ha intenzione e ordina di indagare su Maria Elena, perchè a suo dire non la convincono le sue buone maniere e l’essere così perfetta in tutto. Anche l’ex moglie di Fernando Mesia, Maria Castaneda, trova Maria Elena adorabile, tanto da invitarla e portarla a degli incontri con altre donne.

A Puente Viejo Antolina vuole adesso riconciliarsi con Isaac, mentre in prigione il compagno di cella di Elsa le ruba il cibo che le aveva portato Consuelo. Isaac non riesce a sopportare la convivenza con Antolina e va via di casa chiedendo ospitalità ai suoi amici. Infine Fernando chiede a Maria di parlare un pò da soli, ma lei ha paura che lui voglia farle una dichiarazione d’amore.