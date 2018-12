Anticipazioni spagnole “Il Segreto”: Francisca Montenegro, Emilia e Alfonso ritornano a Puente Viejo

Le anticipazioni spagnole della telenovela “Il Segreto” ci svelano che a Puente Viejo ci saranno tre protagonisti che dopo la loro scomparsa e rapimento ritorneranno in paese. Le puntate inedite della soap opera “Il Segreto” sono trasmesse sul canale televisivo Canale 5. Leggiamo cosa accade ai nostri protagonisti tramite gli spoiler spagnoli. A Puente Viejo, ritorneranno tre protagonisti molto amati, caduti nella trappola di Fernando Mesia. Il tutto inizia quando Fernando rivelerà alla sua amata ex moglie Maria, che Emilia e Alfonso partiti per la Francia, non sono mai arrivati a Parigi. Infatti, durante la fuga dei coniugi Castaneda, essi sono stati sequestrati da uomini crudeli e spietati.

Fernando le dice che lui può liberarli soltanto pagando un’ingente somma di denaro. Maria gli dice che lei vorrebbe accompagnarlo durante la liberazione di Emilia e Alfonso, ma il Mesia rifiuta la proposta dicendole che deve accompagnarlo Mauricio. Dopo un po’, il capomastro, sicuro di andare con Fernando all’incontro con i rapitori per il rilascio dei Castaneda, scoprirà che il giovane è già partito con Maria. Quando Fernando e Maria arrivano nel posto scelto, vedrà suo padre lottare tra la vita e la morte.

Fernando entrerà in scena quando, una donna vestita di nero si mostrerà dicendo di voler fare di tutto per salvare la vita dei suoi amici. La donna vuole uccidere Fernando Mesia, ma Raimundo la convince affinché lo salvi. Così Maria potrà riabbracciare i suoi genitori e scoprirà anche che Emilia è in attesa di un figlio. Fernando invece, è sconvolto per aver visto la sua nemica ancor più forte, chiederà spiegazioni a Raimundo. Quest’ultimo chiederà dopo proprio al Mesia di aiutarlo a liberarsi dei corpi dei sequestratori che sono stati uccisi.

In seguito, Francisca Montenegro vorrà tenere un discorso pubblico in piazza per spiegare ai suoi compaesani i motivi del suo ritorno a Puente Viejo. Matias, intanto, felice per il ritorno dei suoi genitori adottivi, deciderà di voler partire con loro, ma poi vedremo che Alfonso lo saluterà non con un addio ma dicendogli “arrivederci”. Maria intanto continua a mentire a Fernando facendogli credere che il suo matrimonio con Gonzalo è finito.

Francisca Montenegro, infine andrà a salutare i suoi nemici di sempre ovvero Severo e Carmelo, che credendola morta e rivedendola viva restano sbalorditi. La Montenegro gli affermerà che continuare a odiarli e a fargli la guerra. Anche a Saul, la matrona, augurerà il peggio, perché si è ricongiunto con Julieta. Maria proseguirà a far credere a Fernando di essere innamorata di lui, mentre Julieta confesserà a Consuelo di sentirsi spiata.