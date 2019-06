Anticipazioni spagnole “Il Segreto”: Francisca e Mauricio hanno mentito e pianificano la vendetta contro Severo

Le anticipazioni spagnole della telenovela “Il Segreto” sono sempre ricche di sorprese. Possiamo seguire le puntate “Il Segreto” sul canale televisivo Canale 5, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15,30. Leggiamo cosa ci anticipano gli spoiler spagnoli. Irene ferma Meliton e gli chiede discrezione per il bene di tutti. Irene e Raimundo sono d’accordo, per loro l’importante è smascherare Fernando, che credono sia la causa del conflitto tra Francisca e il sindaco, Carmelo Leal, e Severo. Inoltre, Raimundo vuole sapere chi è il dottore che ha visitato Maria, perché nessuno lo ha mai visto prima.

Lola incontra Francisca, e le anticipa che non ha fatto quello che le ha chiesto. Nel frattempo, Prudencio continua a pensare a cosa fare con il rilevante cliente che ha chiesto un prestito, chiede chiaramente a Lola se sa qualcosa, ma la ragazza lo attribuisce a un presentimento. Prudencio riceve il cliente a cui deve dare oppure negare il prestito. Francisca incontra Mauricio, entrambi hanno mentito a tutti, perché ricordano bene che è stato Carmelo a sparare al capomastro, solo che invece di rivolgersi alla Guardia Civile, vogliono farsi giustizia e vendicarsi da sé.

Fernando rientra con Maria dopo aver visitato i bambini, Esperanza e Beltran, riuscendo a renderla felice e lei lo ringrazia. Isaac spiega ai suoi amici che parte per Munia e Antolina ascolta la conversazione seduta a un tavolo distante. Antolina si propone di aiutare Elsa a casa quando è sola e va a portarle da mangiare, poi Elsa inizia ad avere una crisi, e ha bisogno delle sue medicine subito.

Antolina trova la medicina in tempo e la somministra a Elsa. Consuelo entra nella stanza per assicurarsi che Antolina stia accudendo sua nipote. Quando rientra Isaac, Antolina non gli dice nulla della crisi che ha avuto la ragazza. Raimundo prosegue a collaborare con Irene per mantenere la pace, e credono che devono scoprire tutto il possibile su Fernando Mesia. Irene decide di chiedere l’aiuto di Anacleto.

Carmelo va da Raimundo e gli chiede spiegazioni, la risposta di quest’ultimo è che loro cercano una tregua, la pace. Matias va a trovare Maria e le racconta della guerra tra Francisca e Severo. La donna preoccupata da ciò che le stanno riferendo, chiede al giovane di dire a Raimundo che deve andare a trovarla.