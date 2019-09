Anticipazioni spagnole “Il Segreto”: Fernando uccide Paco, il padre di Marcela

Le anticipazioni spagnole della soap opera “Il Segreto” ci svelano una nuova tragedia, che colpirà questa volta, il padre di Marcela. Le puntate della telenovela “Il Segreto” le possiamo guardare su Canale 5, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,30. Fernando Mesia non morì durante l’esplosione al monastero come invece si credeva. Fernando dopo aver ucciso Meliton, si reca nel collegio dove si trovano Esperanza e Beltran per rapirli.

Poi, Fernando hai intenzione di rapire anche la piccola Camelia, la nipote di Paco del Molino. Quando Paco si accorge che sua nipote sta correndo un grave pericolo, corre da aiutarla, e si scatena una lotta tra Fernando e l’anziano uomo. Nonostante il coraggio di Paco del Molino, l’uomo verrà scagliato a terra da Fernando. In questo momento arriva Matias, ma il Mesia riesce a fuggire. C’è anche Marcela, che prende tra le braccia suo padre per assisterlo, e l’uomo prima di morire dichiara il suo amore incondizionato per la sua famiglia e aggiunge che lui ha perdonato.

Marina vuole sapere alcune informazioni da Samuel, la persona con cui sua figlia Esther ha parlato prima di sparire. Marina pensa che sia stato lui a convincere sua figlia a sottovalutare Berengario. Marina si avvicina a Berengario per dargli il suo addio, infatti, la donna pensa che sia meglio andarsene per cercare la figlia scomparsa. Berengario, in seguito, confessa a Don Anselmo che lui e Marina si amano ancora.

Severo viene a sapere da Carmelo e Irene quello che è accaduto a Paco e del rapimento dei figli di Maria da parte di Fernando Mesia. Le amiche di Marcela le stanno vicino dandole conforto. In seguito Prudencio cerca di spiegare a Lola la verità su ciò che è accaduto con l’usuraio. In pratica non è un riuscito a sbarazzarsi di lui, e ha rimandato le sue richieste a dopo il matrimonio. Carmelo richiede al Sottosegretario di ritirare tutto ciò che ha detto, poiché Fernando è proprio un assassino.

Francisca e Raimundo credono che il Sottosegretario abbia degli interessi per difendere Fernando in quel modo, quindi chiedono alla Guardia civile di cercare il Mesia. Maria vorrebbe andare a cercarlo Fernando, ma una telefonata inquietante ricevuta da Raimundo fa in modo che l’uomo la implori di restare. Matias, che è molto arrabbiato con Fernando, vuole andare a cercarlo ma suo nonno cerca di calmarlo. In questo momento riceve una sorpresa, i genitori Alfonso ed Emilia sono lì a Puente Viejo.