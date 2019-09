Anticipazioni spagnole “Il Segreto”: Fernando incendia Puente Viejo per vendetta

Le puntate “Il Segreto” le possiamo seguire su Canale 5 da lunedì a venerdì dalle ore 15,30. Gli spoiler spagnoli ci annunciano che in Spagna, dove ha origine la soap opera, scritta da Aurora Guerra, vengono trasmesse le ultime puntate della stagione, per poi iniziarne una nuova. E proprio in questo finale di stagione, ci sarà un terribile avvenimento. Irene, Severo e Carmelo pianificano l’evacuazione degli abitanti di Puente Viejo, a causa della rottura del bacino idrico che sta per allagare la cittadina. Fernando Mesia ascolta questa notizia di nascosto, e sente molta gioia dentro di sé.

Il tenente Cepeda riferisce che il Sottosegretario, Garcia-Morales è morta, ma ha fatto di tutto in modo che la città non venga allagata dal bacino idrico. Cepeda fornisce loro la documentazione con il rapporto che spiega gli aspetti tecnici per i quali Puente Viejo non dovrebbe essere inondata. Armero sta correndo un rischio e non sente gli avvertimenti di Prudencio. Armero vede le garanzie di una persona che chiede in prestito del denaro, ed è sorpreso di leggere che ha un appartamento, un’auto e una proprietà, e non ascolta Prudencio che crede siano falsi. Armero, invece, che è troppo avido, si assume il rischio del prestito da concedere.

Lola e Prudencio, più tardi, decidono di andare a salutare i loro amici: Marcela, Matias e Consuelo. Nel frattempo, Armero va in cantina, e scopre che c’è un incendio. Si accorge di essere stato truffato e quando cerca di entrare in cantina, vede le fiamme. Maria rivela a Francisca e suo nonno i suoi progetti per il futuro. Fernando, invece, ha già preparato le torce e inizia a dar fuoco a Puente Viejo.

Tutti concordano sul fatto che gli incendi sono stati causati da Fernando, che sta seminando il panico nel paese. I cittadini provano a spegnere le fiamme come possono. Infine, Don Anselmo arriva per annunciare che anche la Casona sta bruciando. Raimundo, Emilia e Alfonso temono il peggio e sono molto preoccupati.

Fernando continua a cercare di accendere il fuoco nella Casona, ma Francisca, Maria e i bambini sono riusciti a fuggire attraverso un passaggio che si affaccia sul bosco. Maria, stanca di subire angherie e violenze, decide di affrontare Fernando. Quando si trovano faccia a faccia, Fernando confessa per la prima volta alla sua amata, tutte le sue azioni crudeli, ha ucciso sua moglie, Maria Elena, durante il matrimonio. Ha corrotto il dottor Carrillo per mentire sulla diagnosi della sua paralisi, ha ucciso l’infermiera Vilches e ha incendiato Puente Viejo.