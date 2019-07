Anticipazioni spagnole “Il Segreto”: Fernando accusa Esteban di aver piazzato la bomba e di aver ucciso Adela

Gli spoiler spagnoli della telenovela molto amata anche dal pubblico televisivo italiano, “Il Segreto”, ci svelano nuovi colpi di scena. Possiamo seguire le puntate della soap opera su Canale 5, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 15:30. L’infermiera di Maria, Dori Vilches, non accetta l’atteggiamento pessimista e di sfiducia che la donna ha in lei, così decide di lasciare il lavoro. Fernando vuole impedire che Dori vada via e fa pressione su Maria affinché le dimostri che non vuole perdere la sua battaglia, perché Maria può recuperare in parte la sua salute. Maria plagiata e convinta dalle parole di Fernando decide di andare a cercare Dori in stazione, le parla, si scusa, ma lei si mostra riluttante.

Lola vuole sistemare la questione, il rapporto con Prudencio, ma lui finisce per arrabbiarsi, anche con Matias e Marcela. Li accusa di essere dei traditori al servizio di Donna Francisca. Lola cerca di mediare in modo che non continui il litigio, e Matias rimprovera Prudencio per il suo atteggiamento infantile e difende Lola, affermando che è una gran lavoratrice. In seguito, Prudencio confessa a Don Berengario che gli manca Lola.

Mauricio e Francisca non possono individuare nulla durante la loro visita a Belmonte. Quindi giungono alla conclusione che Esteban, il sindaco, sarebbe incapace di fare una vendetta. Quindi decidono che la cosa migliore per Francisca Montenegro è aspettare. Infatti, Carmelo può vendicarsi, ma sbagliando resterebbe rinchiuso in prigione per molti anni. Maria riesce a far cambiare idea all’infermiera Dori, ma a una condizione, dovrà accettare i suoi esercizi senza lagnarsi. In questo momento vedremo che Dori farà un sorriso perfido, come se avesse pianificato tutto. Fernando si complimenta con lei e la incoraggia a migliorare. Matias, dopo, va a visitare Maria, e quando rientra racconta a sua moglie Marcela, di averla trovata molto bene. È più forte e decisa a migliorare, continua a allenarsi e sta raggiungendo finalmente i suoi primi risultati.

Isaac riprende Elsa per non averlo informato che si sentiva male. Il giovane chiama il dottor Zabaleta per chiedere di fare degli esami per scoprire cosa ha la sua amata. Elsa dovrà andare all’ospedale ma prima chiede di seppellire il corpo di Antolina, si farà accompagnare da Consuelo. Parlando con Matias, Prudencio gli dice che è interessato a Lola, e Matias cerca di incoraggiarlo, ma anche di scoprire il motivo per cui doveva stare sotto le dipendenze della Montenegro. A questo, Prudencio diventa pensieroso.

Mauricio sorveglia il sindaco di Belmonte e informa Francisca di tutto. Non trovando nulla di sospetto, tolgono la sorveglianza, confermando di avere sospetti infondati. Quando Raimundo spiega a Fernando che il sindaco di Belmonte è stato messo sotto controllo, il Mesia diventa nervoso. Fernando incontra Carmelo e si assicura che non ci sia nessuno che li possa sentire. Gli riferisce che ha scoperto chi ha piazzato la bomba che poi è stato lo stesso a uccidere Adela. Darà la colpa a Esteban Fraile, il sindaco di Belmonte e suggerirà un piano per compiere la vendetta.