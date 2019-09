Anticipazioni spagnole “Il Segreto”: Emilia, Alfonso e Maria partono per Cuba

Le puntate della telenovela “Il Segreto” sono trasmesse su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle 15,30. Le anticipazioni spagnole “Il Segreto” ci svelano nuovi colpi di scena, che riguarderà questa volta un po’ tutti gli abitanti di Puente Viejo. Infatti, un alluvione dovuta al troppo riempimento d’acqua del bacino idrico allagherà il paese. Leggiamo nel dettaglio cosa sta per accadere. Puente Viejo sta per essere inondata dalle acque del bacino idrico. Irene avverte Carmelo che l’evacuazione degli abitanti deve avvenire in 24 ore, ma Matias si rifiuta di allontanarsi e partire.

Marcela propone che siano Raimundo, Maria, e i suoi genitori, Emilia e Alfonso a convincerlo ad allontanarsi da Puente Viejo. Quando sembra che Matias sia stato convinto a partire, Garcia-Morales entra di sorpresa, stanca, e annuncia che ha ordinato l’interruzione del riempimento del serbatoio. Poi consiglia a Alfonso e Emilia di andare via dal paese al più presto, perché non ha l’autorità né la competenza per concedergli la grazia. Questa notizia arriva a tutti i cittadini tramite il passaparola.

Purtroppo non si accorgono che Fernando Mesia sta ascoltando tutto e presto si vendicherà. Intanto, Marina scopre che Monica, la cara amica di Esther, è scomparsa da casa sua una settimana fa, dopo aver ricevuto una chiamata da sua figlia. La fidanzata di Berengario teme che Samuel possa far loro del male. Quindi Marina chiama di nuovo Samuel al telefono, ma il suo fidanzato la costringe a riattaccare.

Marcela confessa a Lola che Matias è determinato a non lasciare la città, e questo la affligge. Nel frattempo, Lola è sicura che Prudencio riuscirà a evitare l’usuraio Armero prima di partire per Roma. Nel momento in cui Prudencio sta già preparando la documentazione necessaria per andare con suo fratello in Italia, Armero lo interrompe.

Mauricio e Francisca sanno di avere poco tempo per lasciare la città. Tutti stanno andando via, ma il tenente annuncia che tra i cittadini manca ancora Fernando Mesia. Maria confessa ai suoi genitori che ha deciso di tornare a Cuba con i suoi figli, Esperanza e Beltran. Hanno deciso con Gonzalo di riformare la loro famiglia. Anche Alfonso ed Emilia devono partire, però prima hanno intenzione di passare da Parigi, e poi andare insieme a Cuba per formare la loro grande famiglia e per stare tutti insieme.