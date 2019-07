Anticipazioni spagnole “Il Segreto”: Elsa e Isaac si sposano

Le anticipazioni spagnole della telenovela “Il Segreto” ci svelano che si celebrerà il matrimonio tra Elsa e Isaac, subito dopo la morte di Antolina. Le puntate de “Il Segreto” le possiamo seguire su Canale 5, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 15,30. Gli spoiler spagnoli della telenovela ci riferiscono di come Isaac Guerrero fa la proposta di matrimonio alla sua amata Elsa Laguna.

I due innamorati hanno sempre dovuto subire e affrontare le cattiverie di Antolina, che si è anche intromessa nella vita di Isaac facendosi sposare con l’inganno. I telespettatori spagnoli hanno già assistito alla drammatica morte della spietata Antolina. Quest’ultima è morta cadendo in un burrone dopo aver tentato di uccidere Isaac per gelosia e vendetta.

Durante le ultime puntate trasmesse in Spagna vedremo che Isaac fa la proposta di matrimonio a Elsa, nel momento in cui i due innamorati si accertano che la Laguna stia bene e si sia ripresa dal suo stato di salute. Elsa, infatti, prima della morte di Antolina, scopre di avere un grave problema al cuore. Per questo motivo, deve affrontare un’operazione molto delicata, che alla fine riesce nel migliore dei modi.

Gli ultimi accertamenti e diagnosi rivelano a Elsa che le sue condizioni di salute stanno cambiando in meglio. Dopo questa notizia propizia, Elsa si lascia andare all’amore con Isaac. Quest’ultimo decide di fare subito la proposta di matrimonio alla donna che ha sempre amato. Ovviamente Elsa Laguna accetta la proposta di matrimonio del suo amato, specialmente dopo aver passato tante brutte situazioni per riaverlo con lei.

I due, in passato, avevano già provato a sposarsi. Eppure un tentativo criminoso, provocato proprio da Antolina, sfortunatamente non ha fatto avverare il loro sogno. Gli spoiler spagnoli ci mostrano Elsa e Isaac sull’altare, mentre diventano marito e moglie. A svolgere le nozze è ovviamente Don Berengario, che si rivela molto felice per la coppia.