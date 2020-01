Anticipazioni spagnole “Il Segreto”: Cosme muore in un incidente nella miniera

Le anticipazioni spagnole della soap opera “Il Segreto” ci svelano una nuova tragedia, che colpirà questa volta, Cosme, il fratello di Alicia, che per un po’ di tempo è stata l’amante di Matias. Le puntate della telenovela “Il Segreto” le possiamo guardare su Canale 5, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16,10. Nella miniera di cui è proprietaria la marchesa Isabel De Los Visos, avviene un grave incidente. Tanti minatori restano imprigionati all’interno. Dopo il grave incidente capitato nella sua miniera, dove sono bloccati molti lavoratori, la marchesa Isabel De Los Visos, interviene sul posto. Subito, la donna accusa che il suo caposquadra Maqueda è nel gruppo di salvataggio. L’agitazione tra Isabel e i lavoratori sale e Damian, gli dice che lei è responsabile dell’incidente, poiché non erano stati fatti i miglioramenti nella miniera che suo figlio Tomas aveva promesso.

I suoi figli la persuadono a rientrare a casa, protetta dal capitano Huertas. Tomas e Adolfo, i figli della marchesa, hanno paura che all’interno della miniera possa finire l’ossigeno, e non riusciranno così a fare in tempo per salvare tutti i lavoratori che si trovano all’interno. Poco dopo, nove minatori, sono salvati. Tuttavia, la paura sorge in Damian quando Maqueda porta fuori dalla miniera un uomo morto con una coperta che gli copre il viso. Il minatore morto è Cosme.

Damian lo abbraccia, oppresso dal dispiacere. Isabel s’infuria con Maqueda perché l’uomo ha messo a rischio la sua vita per mettere in salvo i minatori bloccati. Inigo e i figli della marchesa, pensano che il doloroso avvenimento si sarebbe potuto evitare se lei avesse eseguito le migliorie essenziali. Damian propone ai suoi amici rivoluzionari di incendiare l’Havana con la marchesa Isabel all’interno. Matias prova a calmare l’ira dei rivoluzionari, però solamente il capitano Huertas riesce, con i suoi uomini armati a fermarli.

Matias, nel frattempo, cerca consolazione da sua moglie Marcela, che è molto dolce con lui. Nello stesso momento, in piazza, passa Alicia e li guarda. Francisca, continuamente isolata da Isabel, continua a soffrire di mal di testa e Antonita, le propina la medicina che le ha dato la marchesa. Marta chiede un’altra volta perdono a sua sorella Rosa per la breve relazione con Adolfo. Rosa accetta le sue scuse, anche perché Marta le ha garantito di allontanarsi da Adolfo. Le due sorelle riferiscono il nuovo accordo a Manuela e Carolina. Marta va dopo in municipio e si mette a disposizione per fare del volontariato. Ignatio è molto orgoglioso delle abilità di sua figlia Marta nella conduzione della nuova attività. Quando Adolfo giunge in municipio per vegliare su Cosme, lei corre via per non incrociarlo.

Adolfo e Tomas dicono a don Ignatio che loro due ricompenseranno la famiglia di Cosme. La marchesa Isabel, senza curarsi dell’opinione contrastante dei due figli, è andata a visitare Cosme ed ha corso il rischio di essere linciata. Don Ignatio eviterà il peggio per Isabel. Adolfo, infine, va a casa sua per esprimere riconoscenza di aver evitato l’aggressione verso sua madre.