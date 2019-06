Anticipazioni spagnole “Il Segreto”: Carmelo Leal deciso a sparare a Donna Francisca

La telenovela “Il Segreto” è ambientata nella Spagna, ed è proprio dagli spoiler spagnoli che ci giungono nuove anticipazioni di avvenimenti sconvolgenti, e di verità che vengono allo scoperto a Puente Viejo. Le puntate “Il Segreto” si possono seguire sulla rete televisiva Canale 5, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,30. Dopo la morte di Adela a Puente Viejo ci sono scontri e tensioni che aumentano sempre di più con il passare del tempo. Antolina ha portato con se degli oggetti incendiari che nasconde quando nessuno può vederla. Isaac esce un po’ di casa, e Antolina non combina nulla di buono nella sua assenza.

Antolina inizia a discutere con Elsa in modo da provocarle una crisi. Dolores ha un messaggio di Francisca Montenegro per Lola, ma, invece, che darlo a lei lo comunica a Prudencio, il quale chiede dopo spiegazioni alla donna. Prudencio chiede a Lola che tipo di relazione c’è con Donna Francisca, e aggiunge se lavora per lei.

Mauricio ascolta Raimundo, e decide di prendere tempo per attuare la sua vendetta conto Severo e Carmelo. Irene parla con Mauricio e gli spiega del piano che hanno fatto con Raimundo. Mauricio gli riferisce che ha saputo che la matrona Donna Francisca ha ingaggiato un gruppo di mercenari per dar loro la caccia, e che devono fare in fretta con il loro piano. Intanto, Matias li ha sentiti. Matias senza rendersene conto dice a Fernando che non sa dove sia il nonno Raimundo e crede che il confronto tra Francisca e Santacruz stia per accadere. Matias poi si dirige verso La Casona, dove pensa che Severo e Carmelo stanno andando per uccidere Francisca.

Proprio in quel momento arriva Raimundo. Severo e Carmelo arrivano a La Casona disposti a tutto. Entrano nell’ufficio di Donna Francisca lasciando Mauricio steso sul pavimento. Carmelo vuole sparare a Francisca quando Raimundo e Irene arrivano e si mettono in mezzo, dicendo che il vero colpevole è Fernando Mesia. Questo momento di tensione termina quando Severo ascolta e si mette dalla parte di Irene. Per il momento c’è una tregua, ma quando Raimundo torna a La Casona, Francisca non c’è più. Mauricio gli assicura che gli ha chiesto di armare i suoi uomini. Raimundo chiede al capomastro di trovare Francisca al più presto.

Nel frattempo, Antolina confessa tutte le sue malefatte davanti a una Elsa che crede in fin di vita. Questa però è stata una trappola per farla confessare, infatti, tutti si trovavano nascosti nella stanza accanto per ascoltare. Antolina riesce a fuggire dalla casa prima di essere catturata dal sergente Cifuentes e si nasconde nelle vicinanze, riflettendo sulla sua sfortuna. Lola confessa il suo tradimento e Prudencio le dice che deve allontanarsi per sempre da lui. Ferita, la ragazza dice a don Berengario che la sua storia con Prudencio è finita. Il prete cerca di intervenire a favore di Lola, ma Prudencio gli dice che era una spia di Francisca.