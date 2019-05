Anticipazioni spagnole “Il Segreto”: Antolina deve ritirare la denuncia contro Elsa, Severo non può pagare il suo debito

Le puntate de “Il Segreto” la soap opera spagnola che ha riscosso e continua ad avere molto successo, sono trasmesse su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16,25, mentre il sabato alle 15,10 e la domenica di nuovo alle 16,25. Il martedì la soap va in onda in prima serata su Rete 4 dalle 21:25 circa fino alle 22:25. Leggiamo cosa ci anticipano gli spoiler spagnoli El secreto de Puente Viejo. A La Casona Maria Elena e Fernando confermano che il loro matrimonio sarà celebrato a Puente Viejo.

Francisca Montenegro in privato ammette che questa notizia, che la coppia resti in città, la delude molto, ma crede anche che il Mesia sia cambiato. Nel frattempo, Maria Elena decide di fare un regalo a Fernando: la villa di Roberto e Maria, “La Habana”. Intanto, il sergente Cifuentes racconta a Isaac la situazione di Elsa in carcere. Isaac è disperato, vuole aiutare la sua amata. Isaac decide di affrontare Antolina ponendole un ultimatum: le prove di un omicidio.

Antolina sa bene che chi uccise Jesus fu Isaac, ma lui rischia lo stesso per intimorire sua moglie e liberarsi della sua oppressione. Nel frattempo, Prudencio non sa cosa fare con Severo, affinché lui ripaghi il suo debito. Marchena gli consiglia di parlarci in modo più approfondito. Più tardi Lola incontra Prudencio e si scusa con lui per il suo comportamento strano e irregolare. Dopo Prudencio Ortega va a La Casona, e qui riceve una telefonata da suo fratello Saul, in cui gli chiede di rinviare il pagamento del debito di Severo per almeno un anno, finché non riesce a pagarlo.

Il fidanzamento di Maria Elena e Fernando, prossimi alle nozze, è sulla bocca di tutti a Puente Viejo. Francisca ha molti sospetti sul Mesia e cerca di provocarlo per fargli ammettere le sue vere intenzioni. Intanto, nell’associazione femminile frequentata da Maria Castaneda, le signore vogliono affrontare il tema della situazione delle donne nel matrimonio, poiché diventano proprietà del marito perdendo i loro diritti. Intanto, Isaac propone due sole scelte ad Antolina: ritirare la denuncia contro Elsa, oppure dovrà rispondere davanti alla giustizia dell’omicidio di Jesus.

Isaac, infatti, possiede il portafoglio con le impronte di Antolina. Prudencio, intanto, parla con Severo riguardo al prestito e gli comunica che aspetterà ma che non dovrà rivelare niente a nessuno in questo modo Francisca non lo scoprirà. Invece, Severo è ancora intenzionato a far saltare in aria con una bomba il silo contenenti scorte di riso della Montenegro.